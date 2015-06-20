"Я о тебе молюсь душой"

После видеообращения автора к читателям (в основном это были подростки, уже прочитавшие книгу на языке оригинала) перед ними выступили советник по вопросам прессы, культуры и образования Генерального консульства США в РК Чарльз Мартин и переводчик повести Мухтар Сенгирбай. Дипломат на чистейшем казахском языке сообщил, что презентуемая книга – далеко не первый совместный издательский проект с библиотекой им. С. Бегалина. За 5 лет сотрудничества на казахский язык переведено 5 повестей для детей и подростков известных американских авторов.
Дебютная повесть "Барабан, девочки и опасный пирог" школьного учителя Джордана Сонненблика, рассказавшего в своей книге реальную историю из жизни одного из своих учеников, в 2005 году была включена в топ-список "Лучших книг года для подростков". Главный герой книги, 13-летний барабанщик Стивен, ведет самую обычную для подростка его лет жизнь: влюбившись в самую красивую девочку в школе, пытается покорить ее своей музыкой. В общем, все, как у всех. Привычную жизнь разрушает известие о страшной болезни младшего брата. Стивен не сразу поступится своими интересами, чтобы спасти его. Но, осознав, что может потерять родного человека, он находит выход из самых невозможных ситуаций. Сможет, например, сделать так, чтобы о болезни братишки узнали все его знакомые. Проникнувшись бедой его семьи, одноклассники, которые еще вчера в глазах взрослых выглядели праздными оболтусами, дают благотворительный концерт и сообщают о беде, постигшей семью их друга, своим родителям, те – соседям… В конце концов все заканчивается хэппи-эндом: брат Стивена выздоравливает.
…Перед входом в читальный зал, где проходила презентация, стоял барабан, куда каждый мог закинуть бумажку с самым заветным желанием. По словам и. о. директора библиотеки Елены Фомченко, после того как молодой актер Сануржан Сулейменов прочитал перед ними несколько самых проникновенных и трогательных глав из книги, 99% читателей желали одного – чтобы их родные и близкие всегда были здоровы.
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