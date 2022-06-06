Я пел гимн на восьмитысячниках

Максут Жумаев:

Одна из самых важных целей в альпинизме – совершение восхождения на планируемую вершину. Казахстанские альпинисты всегда берут с собой флаг Казахстана в свои экспедиции. Знамя страны разворачивается на снежных пиках мира как подведение итога успешного восхождения.

История восхождений на восьмитысячники заслуженного мастера спорта по альпинизму РК Максута Жумаева началась в 2000 году в составе казахстанско-американской экспедиции. Тогда он был молодым альпинистом, третьеразрядником, не имевшим за плечами еще ни одного семитысячника. Но он рискнул пойти сразу на «восемь тысяч».

– Было, безусловно, страшно, так как это была первая большая высотная экспедиция, – рассказывает Максут Жумаев. – Мои более опытные товарищи не поехали, отказавшись от восхождения по семейным обстоятельствам, а ребята, которые были со мной в экспедиции, не смогли по состоя­нию здоровья. И мне пришлось идти одному на эту вершину. Это была центральная Шиша Пангма высотой 8 013 метров. Помню, что ребята-американцы уже взошли на вершину, а я достиг вершины крайним. У меня с собой был флаг Казахстана, но ко времени восхож­дения центральная вершина Шиша Панг­мы представляла собой острый снежный нож, и идти туда было очень опасно, а фотографироваться тем более. Так получилось, что я не смог на камеру запечатлеть флаг на своем первом восьмитысячнике, о чем очень долго жалел. После этого начиная с 2001 года я всегда брал флаг с собой и помнил об этой истории.

По словам Максута Жумаева, возможность сфотографировать флаг на вершине для него стала самой важной задачей во всех экспедициях. Совершив сольное восхождение на вершину Монаслу, казахстанский альпинист впервые спел гимн Казахстана.

– На высоте восемь тысяч дышать сложно, а петь – вдвойне, а может, даже и опасно для жизни. Но я смог это сделать. Помню, к тому времени я еще плохо знал слова гимна, поэтому попросил свою супругу Ольгу, которая на тот момент была моей подругой, прислать текст гимна в SMS на мой спутниковый телефон. Получилось так себе, если честно, но вот уже в последующем на всех вершинах, в том числе и на Эвересте, и на К2, я смог вполне неплохо петь гимн, – поделился заслуженный мастер спорта по альпинизму РК, многократный чемпион и призер первенства Республики Казахстан по альпинизму в высотном классе.

В настоящее время Максут Жумаев в рамках подготовки наших военнослужащих вооруженных сил совершает восхождения на вершины Заилийского Алатау. В конце лета планирует участие во Всемирных армейских играх.

– Каждый год на протяжении семи лет мы выезжаем в российское Приэльбрусье, где участвуем в конкурсе «Эльбруское кольцо». И в рамках этих соревнований среди горных подразделений совершаем итоговое восхождение на высшую точку Европы – пик Эльбрус. Осенью я бы хотел выехать в Гималаи и готов хоть сейчас идти на Эверест, – отмечает Максут Жумаев.

Для казахстанского альпиниста государственные символы – флаг, герб и гимн Республики Казахстан – являются очень важными.

– Я всегда с гордостью ношу флаг на груди в виде эмблемы на спортивной экипировке. Когда гуляем по улочкам Катманду, люди видят и понимают, кто мы и откуда. Многие альпинисты, прибывая в базовые лагеря под восьмитысячники, планируют свою экспедицию, но когда узнают, что в лагерь едет казахстанская сборная, бросают все дела и начинают играть в карты, – говорит Максут Жумаев. – Все дело в том, что они знают, что если приедет казахстанская сборная, она будет идти всегда первой, в авангарде, и обработает маршрут.

Надо отметить, что положительный имидж казахстанского альпинизма давно закрепился в альпинистском сообществе. Как известно, из числа 20 альпинистов, которые совершили восхождение на все восьмитысячники мира, трое – казахстанцы. Все восхож­дения были сделаны без кислорода, без гидов, некоторые из них в альпийском стиле и по сложным марш­рутам, без шерпов, выполняю­щих самую тяжелую работу по перенос­ке снаряжения. Казахстанские альпинисты являются одними из сильнейших в мире.

– Необходимо понимать, что за нашими государственными символами стоят история, люди, прошлое и будущее. Когда мы говорим, что мы из Казахстана, люди со всего мира думают, что все казахстанцы такие, как мы. И это большая ответственность. Если каждый из казахстанцев поймет, что на него смотрит весь мир, тогда, может, и у нас в стране станет меньше невежества и агрессии. Я на это очень наде­юсь, – заключил Максут Жумаев.