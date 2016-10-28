Издание посвящено 1000-летнему юбилею города. А ее автор – не маститый писатель, а молодая алматинка Зауре Туреханова, победитель Национального литературного конкурса «Алтын калам-2014», для которой это стало своеобразной возможнос­тью объяс­ниться в любви своему городу. Особо отметим, что предисловие к книге написано ­Президентом Казахстана ­Нурсултаном Назарбаевым.

Сразу скажу, что книга эта во многом необычна, она не похожа на те, что мы привыкли держать в руках. И необычна не только обилием красочных иллюстраций, а прежде всего самой подачей материала, адресованного детям, ведь повествование в ней ведется от имени мальчика Алана, который решил рассказать о городе в своем личном дневнике. Помогает ему в этом его дедушка – АТА, давая в нужный момент свои пояснения, оформленные в тексте книги особым образом как «Заметки АТА».

Уже само начало книги привлекает внимание – она открывается анаграммой, в которой зашифровано название города – Алматы и анкетой главного героя.

Алан – мое имя, я веду личный дневник путешественника.

Мой АТА – ученый-историк.

Археология – моя любимая нау­ка.

Так вот, я решил изучить родной город.

Вы уже поняли, о каком городе я говорю?

Анкета представлена в виде листка, вырванного из записной книжки, с текстом, написанным детской рукой, – это и есть личный дневник путешественника и исследователя Алана, в котором он приглашает ребят отправиться в странствие по времени, чтобы собрать наиболее интересные сведения о различных названиях города, изучить любопытные факты из его тысячелетней истории. Кроме того, Алан зовет прогуляться по самым знаменитым алматинским достопримечательностям и вспомнить забытые легенды. А еще послушать мелодичную музыку народов Центральной Азии, полистать старые книги и полюбоваться древним золотом, найденным археологами во время раскопок.

«Информацию о незнакомых словах и просто интересные факты вы сможете найти в записках моего дедушки, которые я назвал «Заметками АТА», – уточняет мальчик.

Эти «Заметки АТА» можно встретить практически на каждой странице. Они поясняют, причем буквально в нескольких предложениях, например, что такое андроновская культура, Великий шелковый путь, кто такой Михаил Перемышльский, когда Алма-Ата стала столицей, и еще многое другое. Эти уточнения позволяют лучше понимать текст, не перегружая его излишней информацией. При этом, как сказала сама Зауре Туреханова, книга не справочник, ее жанр был определен редактором Майрой Жанузаковой как художественно-документальная повесть. Главным редактором казахской версии выступила Альмира Сужикова.

– Материал для книги собирался более чем из 60 литературных источников, плюс газеты и журналы. В частности, когда я писала о древних поселениях, что были на месте нынешнего Алматы, я опиралась на книги Карла Байпакова, известного археолога, великолепного ученого. Но в его работах материал излагается научным языком, много специальной терминологии, поэтому мне приходилось адаптировать текст с тем, чтобы он был понятен детскому читателю, – пояснила Зауре.

И здесь самое время немного рассказать о ней самой и о том, как и почему она стала автором столь необычной книги.

Специальность Зауре Турехановой далека от литературы – она экономист, выпускница Казахского национального университета им. аль-Фараби. Родилась и выросла в Алматы.

– Это мой родной город, – говорит она, – в детстве я очень любила сочинять что-то, придумывать. У нас дома была прекрасная биб­лиотека, которую мой дедушка Молдагали Биржанов, большой любитель книг, собирал много лет. Он окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. Тимирязева, и когда его друзья говорили о том, что вышла интересная книга, он всегда стремился ее приобрести и прочитать. Было у нас и немало книг об Алма-Ате. Причем, несмотря на мой малолетний возраст, дедушка разрешал мне их листать. Я никогда не думала, что стану писателем, но судьба как-то незаметно подталкивала меня к этому. Свою первую книгу в жанре фэнтези «Амина Туран в Стране номадов» я написала, если можно так сказать, для себя, не думая ее публиковать. Но потом все-таки приняла участие в литературном конкурсе, и то только потому, что он был анонимным, – улыбаясь, рассказывает Зауре.

Неожиданно для самой себя Зау­ре Туреханова стала победителем Национального литературного конкурса «Алтын калам-2014» в номинации «Лучшая детская литература года». Понравилась книга и руководству издательства «Алматыкітап баспасы», которое специализируется на выпуске детской и методической учебной литературы, и Зауре предложили написать книгу об Алматы для детей. Руководителем проекта стала председатель совета директоров издательства Элеонора Баталова, а консультантом по литературе для молодой начинающей писательницы – София Раева, которая более 30 лет возглавляла Государственную детскую библиотеку им. С. Бегалина.

– Как только было объявлено о том, что есть намерение широко отметить 1000-летие Алматы, руководство издательства «Алматыкітап» решило выпустить книгу или альбом об Алматы, написанную хорошим литературным языком, – поясняет София Кумаровна. – Но когда мы просмотрели изданные уже книги о нашем городе, оказалось, что в основном это сухой информационный материал, предназначенный для взрослой аудитории, который еще и кочевал из одной книги в другую. А так как Зауре стала лауреатом литературного конкурса, написав именно детскую книгу, то издательство предложило ей создать книгу для детей об Алматы. И она была написана в рекордный срок – всего за два месяца, причем Зауре сделала пять вариантов! И еще одна отличительная черта ее творчества – она не стремится развлекать своего читателя, а скорее обучает его, но делает это ненавязчиво, без дидактики, сообщая множество интереснейших фактов.

Особое внимание и поддержку проекту оказала президент компании «Алматыкітап баспасы» Гау­хар Саймасаева. Она обратилась с ним в акимат города Алматы, лично к акиму. Проект был поддержан, и как только книга вышла в печать, акимат приобрел ее для всех детских учреждений города Алматы.

Автор книги говорит, что ей хотелось признаться в любви к родному городу, высказать свои мысли о патриотизме. Зауре считает, что патриот – это тот человек, который не просто говорит о своей любви к Родине, а вкладывается в развитие страны своим талантом, трудом, умением, даже если он живет за рубежом, но все равно работает на имидж страны.

– Наш Президент говорит об Обществе Всеобщего Труда. Для нас, казахстанцев, это особенно важно, ведь на такой огромной территории, как наша, на которой поместилась бы вся Западная Европа, живет всего 17 с половиной миллионов человек! – подчеркивает Зауре, – поэтому важен каждый человек, его вклад в общее дело. Надеюсь, что прочитав эту книгу, дети узнают больше о своем городе и еще больше будут любить свою страну. Я горжусь тем, что книгу одобрил и ­Президент ­Нурсултан Назарбаев.­ Дело в том, что 1 сентября аким Алматы ­Бауыржан Байбек проводил открытый интер­активный онлайн-урок для учащихся 9–11 классов и пригласил меня принять в нем учас­тие. Когда он меня увидел, очень удивился, что я такая молодая, и сказал, что показал книгу ­Нурсултану Абишевичу, который написал к ней предисловие. Честно признаюсь, я даже и мечтать о таком не могла! Там есть такие слова: «Знать прошлое и настоящее своей Родины – долг каждого гражданина. В особенности это касается юного поколения, ведь именно вам предстоит строить будущее Казахстана. Надеюсь, что созданная с любовью книга, приуроченная к 1000-летнему юбилею Алматы, поможет лучше узнать этот город, а также ценить и беречь его красоту».

Надо добавить, что издательство «Алматыкітап» первым стало выпускать научно-познавательную серию «Мой Казахстан», рассказывающую о городах, национальных традициях и природе нашей страны, а книга «Наш любимый город Алматы», по сути, продолжает эту серию. Авторы проекта надеются, что следующая книга этой серии будет посвящена 20-летию Астаны.

Нельзя не отметить высокий уровень полиграфии и художест­венное мастерство главного дизайнера издательства Нурмухамбета Наурызбаева, фантазия которого позволила сделать книгу очень яркой, зрительно притягательной, так как в ней использовано большое количест­во фотографий, в том числе и раритетных, копий старинных документов, а также литография Абылхана Кастеева, рисунки Николая Хлудова, картины других известных казахстанских художников. Например, обложка – это своеобразный коллаж, в основе которого картина художника Рашида Кульбатырова с видом Алматы.

И еще одна интересная деталь – книга также оригинально заканчивается, как и начинается: прощаясь с читателем, автор от лица главного героя Алана предлагает своим юным друзьям ответить на вопросы викторины. Тем самым, как в школьных учебниках, словно закрепляя пройденный материал. Более того, добавляет к этому еще ряд важных дат из истории Алматы, например, когда открылся Алматинский зоопарк или когда принял первых посетителей Республиканский дворец пио­неров и школьников, а также предлагает список литературы об Алматы, который советует ребятам прочитать.

Будем надеяться, что эта чудесная книга станет любимой у казахстанских мальчишек и девчонок, а также будет прекрасным подарком для жителей и гостей нашей страны, особенно в преддверии ЭКСПО-2017.