Я с министром поговорю…

Колонка обозревателей
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Хайдар Байзаков

Родителей уже давно со мной нет, они в лучшем мире. Мне было 10 когда они решили развестись, а для ребенка расставание отца с матерью было серьезным испытанием  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Я не в обиде на них сейчас, так бывает. Но очень долгое время я не общался с отцом, много времени прошло.

Однажды, в 1999 году в нашу студенческую общагу приехала машина ректора. И по всем этажам меня искали. Меня нашли у афганцев, я с ними пил коньяк и ел афганский плов.

Помощник ректора и комендант общежития вытащили меня и запихнули в машину. Я в недоумении, в растерянности. Завтра военно-полевые сборы, военная практика. Поэтому и гуляю.

- Почему только меня?! За что?!

Привезли в университет, повели в приёмную ректора. В большом просторном кабинете сидят ректор и мой отец.

- Ну, так я забираю сына?

- ⁠Да, конечно, Марат Коркитович. Мы его освобождаем от военной практики. Но и Вы не забудьте о нашей просьбе.

- ⁠Да, я переговорю с министром.

Отец забрал меня, освободил от военной практики. И мы на машине поехали из Уфы в Атырау, это была длинная дорога.

Мы всю дорогу долго разговаривали. Извинялись друг перед другом. Помню отец тогда сказал:

- Дети должны быть лучше родителей. Иначе прогресса не будет.

- ⁠Ты будешь разговаривать с министром. А я тогда с президентом? - амбициозным голосом спросил я.

- ⁠Да, сынуля, ты будешь разговаривать с президентами на равных, - потрепал мои кудри радостный отец.

Сейчас мне 47 лет, как и отцу в 1999 году. Но таким мудрым я не стану…

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