Я с министром поговорю…

Родителей уже давно со мной нет, они в лучшем мире. Мне было 10 когда они решили развестись, а для ребенка расставание отца с матерью было серьезным испытанием
Я не в обиде на них сейчас, так бывает. Но очень долгое время я не общался с отцом, много времени прошло.
Однажды, в 1999 году в нашу студенческую общагу приехала машина ректора. И по всем этажам меня искали. Меня нашли у афганцев, я с ними пил коньяк и ел афганский плов.
Помощник ректора и комендант общежития вытащили меня и запихнули в машину. Я в недоумении, в растерянности. Завтра военно-полевые сборы, военная практика. Поэтому и гуляю.
- Почему только меня?! За что?!
Привезли в университет, повели в приёмную ректора. В большом просторном кабинете сидят ректор и мой отец.
- Ну, так я забираю сына?
- Да, конечно, Марат Коркитович. Мы его освобождаем от военной практики. Но и Вы не забудьте о нашей просьбе.
- Да, я переговорю с министром.
Отец забрал меня, освободил от военной практики. И мы на машине поехали из Уфы в Атырау, это была длинная дорога.
Мы всю дорогу долго разговаривали. Извинялись друг перед другом. Помню отец тогда сказал:
- Дети должны быть лучше родителей. Иначе прогресса не будет.
- Ты будешь разговаривать с министром. А я тогда с президентом? - амбициозным голосом спросил я.
- Да, сынуля, ты будешь разговаривать с президентами на равных, - потрепал мои кудри радостный отец.
Сейчас мне 47 лет, как и отцу в 1999 году. Но таким мудрым я не стану…Все колонки автора