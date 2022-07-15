Скоро в прокате появится новый «Аватар» Джеймса Кэмерона. После выхода первого фильма прошло больше 10 лет, однако его создатель обещает нам вновь шоковую терапию прекрасными видами фэнтезийного мира.

Прочитав эти новости, вспомнила фразу из этой кинокартины, которую произносили синекожие жители планеты Пандора: «Я тебя вижу». И такой в ней был огромный посыл и смысл, простой и одновременно необъятный, ведь она буквально означала «Я тебя вижу, чувствую, понимаю, принимаю твою боль и радость, буду с тобой всегда, ты можешь рассчитывать на меня». И много чего еще.

Мы же привыкли разделять это понятие на множество мелких, и зачастую ни одним из них не пользоваться. Причем чем дальше – тем хуже. Как часто родители рассказывают истории о том, что раньше люди были добрее, дружнее, соседи ходили друг к другу в гости, помогали. Я те времена не застала, оттого, наверное, даже непривычно такое слышать. Сейчас же и на лестничной клетке не здороваются, а уж если постучать в двери – вряд ли откроют…

Недавно мне посчастливилось посетить Грецию, познакомиться с совершенно другой культурой. Пообщалась с греками, французами, англичанами и поляками. Поразило, какими люди оказались приветливыми, отзывчивыми, улыбающимися. А вот в аэропорту на обратном пути без труда нашла очередь на казах­станский рейс: здесь толкались, громко спорили и указывали друг другу, кто за кем должен стоять.

По приезде домой попробовала на улице улыбнуться прохожим – очень удивились, восприняли неоднозначно, порой смотрели «косо». И только пара человек ответили улыбкой.

Понятие «вижу=чувствую» наталкивает на размышления вот о чем: возможно, у наших людей низкий уровень эмоционального интеллекта – умения распознавать эмоции и, как следствие, эмпатии – простого сочувствия? Нас с детства учили не показывать эмоции, держать все в себе: упал – не плачь, громко не смейся, не балуйся.

Культура работы с психологом еще недостаточно развита, а понять и объяснить, что чувствуешь, зачастую сложно даже самому себе. Вот и получается, что варимся мы в эмоциональном котле, причем обычно негативном. Кипит котел, свистит, ворчит, а крышку приоткрыть не получается. Остается только представить ведьму в остроконечной шляпе, колдующую над этим зельем…

Внешне-то все мы такие твердые, сильные, когда плохо – виду не показываем, все проблемы решаем сами, потому что за помощью обратиться не то что трудно, а как-то даже стыдно. Нет, все же не все. Есть люди, которым действительно нужна помощь – материальная, психологическая, моральная поддержка. Но, к сожалению, очень мало вокруг тех, кто готов поставить себя на их место и протянуть руку. Как правило, где-то на подсознательном уровне сидит чертик, который подначивает фразочками типа «всем плохо, все же как-то справляются», «а вот я бы на его месте не раскис» или того хуже – «да напридумывали все, нет никакой проблемы».

Еще работает защитный механизм «кто-то сделает, но это буду не я». Обычно он включается при стрессовой ситуации в толпе, когда зовут на помощь, спрашивают дорогу или – не поверите – просто раздают флайеры. Множество людей напуганы самой обычной коммуникацией, а это, на минуточку, одна из важнейших составляющих здоровой полноценной жизни человека как социального существа.

А пока, к сожалению и стыду, все меньше вокруг людей с открытым, добрым сердцем, помогающих просто так – не на камеру и не для личной выгоды. Так что в концепции «Аватара» мы, наверное, слепнем…