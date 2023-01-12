"Я убил парня": любителя "шуточных" звонков в полицию наказали в Астане

Жителя города Астаны привлекли к ответственности за повторный «шуточный» звонок в полицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Мужчина в 20:02 позвонил на канал 102 и сообщил, что ранил ножом молодого человека в магазине по улице Талгар. С просьбой ускориться он добавил, что раненый лежит без сознания, якобы умер.

Стражи порядка быстро приехали на место, однако звонок оказался ложным. Это подтвердила и продавец магазина.

Патрульные полицейские набрали номер обратившегося и заметили неподалеку мужчину, отвечавшего на звонок.

Это был тот самый автор «розыгрыша», и он был пьян. Позже выяснилось, что 31-летний астанчанин уже «шутил» с полицией. Меньше года назад за правонарушение его доставили в отделение полиции, и отсюда он сообщил на канал 102 о заложенной в здании бомбе.

За повторное правонарушение мужчину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи «Заведомо ложный вызов специальных служб» и оштрафовали на 207 тысяч тенге. Кроме того, с горожанином провели профилактическую беседау.