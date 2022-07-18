Общество
Я ушел навсегда...
Насихат Оркушпаева

В выступлении на заседании Правительства Президент снова сделал акцент на профилактике суицидов среди детей и подростков. Ведь несмотря на фактическое снижение показателей, ситуация в Казахстане продолжает оставаться плачевной.

...Говорят, в Древнем Риме суи­циды были под запретом. Желающие свести счеты с жизнью должны были... получить на то разрешение. Одна часть отказывалась от задуманного уже на старте, другая – после, не сумев аргументировать решение. Тем, кому удавалось привести убедительные доводы, выдавали бутылочку с ядом.

В современном мире все иначе: никто не спрашивает разрешения на самоубийство, а ту самую «бутылочку» отчаявшийся готовит сам, в подсознании, исходя из жизненной ситуации. А ситуации эти бывают, как говорят суицидологи, разные – психологические, социологические, физиологические.

Виноваты сети?

– Был в моей практике такой случай. Воспитанники детского дома долго встречались, строили отношения, но у парня обнаружили смертельное заболевание. Девушка испытала наистрашнейший стресс, что и стало причиной суицидальной попытки. Бывает, на отчаянный шаг решаются после физического насилия. А вспомните американских или российских стрелков. Первое, что говорят о них – с ними никто не дружил. Вот вам социологичес­кий фактор. Физиологический же связан с состоянием здоровья человека: не хочет он или она обременять родных, вот и решается на самоубийство, – говорит психолог-суицидолог подросткового кабинета экстренной психологической помощи столичного Центра психического здоровья Михаил Смецкой.

По данным портала Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, с начала этого года 1 834 казахстанца совершили самоубийство, 26 из них – пенсионеры в возрасте 75+, а 43 – дети. За аналогичный период прошлого года общая цифра составляла 1 942 случая, а вот несовершеннолетних было 60, 45 из которых – девочки. В большинстве накладывают на себя руки ребята из полных семей.

Первое, что приходит на ум, – в пандемийный период маленькие казахстанцы пересидели в Интернете. Однако Михаил Смецкой, как и некоторые российские специалисты, уверен, что соцсети ни при чем. Если психика ребенка не в пошатанном состоянии, то ни один онлайн-тролль не способен подтолкнуть пользователя на опрометчивый поступок. Конечно, это не говорит о вседозволенности во Всемирной паутине. Контроль нужен, но винить в смерти виртуальное пространство как минимум глупо. Причины нужно искать по эту сторону монитора, в семье.

– Помните, одно время общест­венность буквально кипела из-за «Синего кита», – говорит суицидолог. – Но ведь у нас, в Нур-Султане, к счастью, не было случаев, связанных с этой группой. Нет ни одного исследования, утверж­дающего, что соцсети приводят людей к суициду. Зато есть доказанная база: ребенок с абсолютно здоровой психикой даже при посещении сомнительных сайтов или пабликов просто пройдет мимо, чего нельзя сказать о пользователе с депрессивным состоянием. Но даже здесь всему виной отклонение, которое не сумели выявить вовремя и обратиться за помощью к специалисту.

Если дом – не крепость

Как гласит известная пословица, «не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». А в продолжение так и хочется сказать: не ищите причины суицидов несовершеннолетних только в них самих, ищите в их окружении.

– Сегодняшний рост само­убийств среди взрослых обусловлен социально-экономической обстановкой. Посмотрите, как живут казах­станцы. Цены растут, а заработные платы – нет. Если раньше люди снимали стресс, к примеру, играя в PlayStation, то сейчас – увы и ах. Японская компания заблокировала свою фирменную продукцию в России. Это сказалось на нас, казахстанцах. Плюс люди еще не отошли от ковидных ограничений, которые тоже пагубно отразились на психологическом здоровье нации. Все это в совокупности приводит к увеличению напряженности, стрессу и депрессивным настроям и в последствии к безнадежности и суицидальному мышлению. А теперь представьте ребенка, который каждый день видит, в каком состоянии находятся его папа и мама, – продолжает разговор эксперт.

Учитывая геополитическую, социальную и экономическую обстановки, уже сейчас на государственном уровне необходимы кардинальные меры. Михаил Смецкой считает, что нужно налаживать работу служб психологической помощи. Сегодня он единственный бесплатный подростковый суицидолог. В день к нему приходят пять человек. Принять больше не может физически.

– Нет специалистов, к которым можно было бы обратиться за помощью. А нет их, потому что зарплаты низкие. Без финансовой поддержки от государства здесь не обойтись. Профессионал не пойдет работать за 150 тысяч тенге в месяц. Кроме того, нужно развивать программы психологической поддержки. Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике детских суицидов, – считает психолог.

Лекарь детских душ

Бесспорно, большая работа по выявлению и оказанию помощи детям с признаками аутодеструктивного поведения должна проводиться и в учебных заведениях. Как сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, в этом направлении по стране уже задействовано более 8 тыс. психологов и 4 тыс. социальных педагогов.

– По каждому случаю проводятся диагностические исследования, индивидуальная коррекционно-развивающая работа, беседы, тренинги и другие мероприятия, направленные на снятие психологического напряжения и развитие стрессоустойчивости у детей, – комментируют в комитете.

Разработаны единые требования к деятельности психологической службы в организациях образования. Впервые закреплено право ребенка на защиту от травли (буллинга), на стадии подготовки Правила по профилактике травли (буллинга) ребенка, введены нормы по противодействию противоправному контенту в Сети.

– Принят Индекс благополучия детей, который позволит вести системный мониторинг прав и интересов детей, направленных на обеспечение их безопасности. При Евразийском национальном университете им. Гумилева соз­дана лаборатория психологичес­кой службы, а на базе НАО им. Алтынсарина – Центр психологии, воспитания и развития личности, в целях реализации единых подходов разработаны методичес­кие рекомендации по раннему выявлению и сопровождению детей группы риска, – добавляют в КОПД.

Хочется верить, что специалис­ты подходят к профессиональным обязанностям не спустя рукава. Ведь цена такой «деятельности» – минус один, два, три школьника, в предсмертных записках которых всего три слова: «Я ушел навсегда...»

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