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Я в акимы бы пошел
Комиксы
23 февраля 2018 г. 10:30
1686
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00:00
К вулкану по полярному плато
00:30
Сам себя не оценишь – никто не оценит
01:00
Штирлиц vs Достоевский
01:30
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
03:00
Вспомнить забытое старое…
02:00
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
02:30
Не быть иностранцами в своей стране
04:00
Сейчас, увы, никто и никому ничего не должен
03:30
Врачебная ошибка
04:25
Город на расстоянии голоса
05:00
Новые грани Ботайской культуры
05:30
Двигаться к политическому урегулированию
01:30
Все началось с Абая
00:00
Сказка в твоих руках
01:00
Есть третья медаль!
03:00
«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
02:00
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
02:30
Ближе к читателю
00:30
Без промаха
03:05
Ставка на молодежь
19 января 2024 г. 20:00
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
19 января 2024 г. 19:39
Президент провел встречу с Синди Маккейн
19 января 2024 г. 19:27
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
19 января 2024 г. 18:30
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
19 января 2024 г. 19:13
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
19 января 2024 г. 1:00
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
19 января 2024 г. 18:52
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
19 января 2024 г. 14:32
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
19 января 2024 г. 17:29
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
20 января 2024 г. 18:35
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
19 января 2024 г. 0:00
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
19 января 2024 г. 5:00
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
20 января 2024 г. 11:27
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
20 января 2024 г. 10:28
Назначен гендиректор МАЭК
19 января 2024 г. 17:56
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
20 января 2024 г. 15:00
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
20 января 2024 г. 13:04
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
19 января 2024 г. 14:52
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
20 января 2024 г. 18:03
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
20 января 2024 г. 12:00
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
29 декабря 2023 г. 19:36
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
1 января 2024 г. 0:00
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
29 декабря 2023 г. 20:06
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
31 декабря 2023 г. 16:30
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
31 декабря 2023 г. 12:30
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
31 декабря 2023 г. 17:00
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
31 декабря 2023 г. 17:30
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
31 декабря 2023 г. 15:00
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12 января 2024 г. 18:19
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Казахстанская правда
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