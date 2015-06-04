Я в строители пойду, пусть меня научат 515 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Инициаторами создания нового учебного заведения на базе многопрофильного колледжа выступили Палата предпринимателей Алматинской области совместно с благотворительным фондом «Камкор XXI век». Это пока единственный в Жетысу отраслевой ресурсный центр, в котором новейшим строи­тельным технологиям обучают детей из малообеспеченных семей, выпускников интернатов и детских домов. Здесь же повышают квалификацию и проходят переподготовку участники Госпрограммы «Дорожная карта занятос­ти-2020». Социальным парт­нером колледжа выступила компания «КнауфГипс Капшагай», которая обеспечивает учреждение необходимым оборудованием, методической литературой.

Как отметила директор региональной палаты предпринимателей Лаззат Чинкисбае­ва, в учебном центре будут готовить специалистов, отвечающих потребностям рынка труда. Сегодня наблюдается большой спрос на штукатуров-маляров, мастеров каркасно-обшивных конструкций, электромонтеров, слесарей, газосварщиков. В колледже уже проходят стажировку 10 педагогов и мастеров производственного обучения.

Молодых людей, которые получат здесь хорошие навыки, ждут руководители строительных компаний, готовые предоставить им рабочие места с достойным окладом и соцпакетом. Так, по заявке алматинского предприятия «Баос-Дизайн» в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» уже ведется обучение 11 будущих строителей.

По словам руководителя отдела образовательных программ ТОО «КнауфГипс Капшагай» Сергея Адиянова, в основе данного проекта лежит система социального партнерства «колледж – работодатель», служащая примером успешного взаимодействия государства, бизнеса и общества. Создание подобных учебных заведений помогает предприятиям решить проблему подготовки квалифицированных кадров. Кроме того, это отличный инструмент в плане профориентации для нынешних школьников и учащихся лицеев, которые завтра придут на производство.