Инициаторами создания нового учебного заведения на базе многопрофильного колледжа выступили Палата предпринимателей Алматинской области совместно с благотворительным фондом «Камкор XXI век». Это пока единственный в Жетысу отраслевой ресурсный центр, в котором новейшим строительным технологиям обучают детей из малообеспеченных семей, выпускников интернатов и детских домов. Здесь же повышают квалификацию и проходят переподготовку участники Госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020». Социальным партнером колледжа выступила компания «КнауфГипс Капшагай», которая обеспечивает учреждение необходимым оборудованием, методической литературой.
Как отметила директор региональной палаты предпринимателей Лаззат Чинкисбаева, в учебном центре будут готовить специалистов, отвечающих потребностям рынка труда. Сегодня наблюдается большой спрос на штукатуров-маляров, мастеров каркасно-обшивных конструкций, электромонтеров, слесарей, газосварщиков. В колледже уже проходят стажировку 10 педагогов и мастеров производственного обучения.
Молодых людей, которые получат здесь хорошие навыки, ждут руководители строительных компаний, готовые предоставить им рабочие места с достойным окладом и соцпакетом. Так, по заявке алматинского предприятия «Баос-Дизайн» в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» уже ведется обучение 11 будущих строителей.
По словам руководителя отдела образовательных программ ТОО «КнауфГипс Капшагай» Сергея Адиянова, в основе данного проекта лежит система социального партнерства «колледж – работодатель», служащая примером успешного взаимодействия государства, бизнеса и общества. Создание подобных учебных заведений помогает предприятиям решить проблему подготовки квалифицированных кадров. Кроме того, это отличный инструмент в плане профориентации для нынешних школьников и учащихся лицеев, которые завтра придут на производство.