Я в танкисты бы пошел...

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Наталья РЫЖКОВА

Холодный ливень не помешал Карагандинской республиканской школе «Жас Улан» им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова провести красиво торжественную церемонию клятвы первокурсников. На плацу полторы сотни десятиклассников произнесли главные слова и прошли маршем в парадном расчете. Бирюзовые береты, аксельбанты, белые перчатки прибавили недавним школьникам строгости и взрослости.

«Это первая клятва курсантов в новом статусе школы», – пояснил ее начальник полковник Атыгай Балгабеков. В текущем году она из МОНа перешла в ведомство Министерства обороны, по наряду которого конкурсный набор из абитуриентов проводился гораздо строже, – поступали школьники с лучшими результатами тестирования и высокими физическими показателями. Учатся в «Жас Улане» ребята из сел и городов разных областей Казахстана. Родители первокурсника Мираса Сегизбаева беспокоились, как покажет себя их сын вне дома, сумеет ли адаптироваться. Как выяснилось, их волнения оказались напрасными. По завершении программы дня, куда вошли и концерт, и показательные выступления воспитанников 2-го курса, присутствующие на празднике родственники дружно бросились поздравлять курсантов с событием.

– Это самое трудное для наших ребят – жить вдали от дома, без родителей, потому что они все равно еще дети, им по 15–16 лет, – говорит руководитель 10-го класса Роза Баисова, преподаватель истории и географии. – Иные перестраиваются быстро, для кого-то привыкание происходит сложнее. И нам, педагогам, надо быть к ребятам ближе, чтобы они почувствовали нашу поддержку.

Для тех, кто обучается второй год, процесс адаптации – пройденный этап. В первые дни самостоятельной жизни у Аскербека Батырбекова, например, самой большой трудностью оказалось неумение держать иголку в руках. «Ничего, научили», – смеется курсант. По окончании школы он хочет получить высшее военное образование и стать танкистом.

Выдержать непогоду – вовсе не испытание для новобранцев, а лишь первый шаг к военной жизни. «Зимой в любую погоду строевые занятия проходят на плацу», – рассуждает второкурсник и будущий летчик Адиль Муталипов. Его друг Tилек Кокен, уроженец Усть-Каменогорска, тоже рад, что учится в этой школе и будет профессиональным военным.

На 1-м курсе у них командирами были офицеры, теперь – сержанты. В комнате живут по 7–8 человек. Взаимоотношения отличные, подтверждает Владислав Шеин, семья которого живет в поселке Молодежном Осакаровского района Карагандинской области. Парень воспитан на военных фильмах и в школу его привело желание стать офицером. Сначала было трудно, но с каждым днем становилось легче. Здесь обрел новых друзей. По словам Влада, он набрался «много ума и опыта, стал взрослее».

Из родителей удалось поговорить с полковником Абдималиком Базаркуловым. Его сын пошел по стопам отца и поступил год назад в карагандинскую школу. У него все получается. Он знает, что такое жизнь военных. Семья много раз переезжала по месту службы полковника, сын и дочь часто меняли школы, но это их только закаляло. Теперь в семье образуется династия. Военную профессию выбрала сначала старшая дочь, а теперь и сын, которому в этой школе все нравится.

Государство полностью во всем обеспечивает учащихся республиканских школ «Жас Улан», которых в стране четыре. Они получают комплекты военной и спортивной одежды, различные виды обуви на все сезоны. Воспитанники хорошо питаются, изучают общеобразовательные и военные дисциплины, государственный и иностранные языки. В день клятвы Национальный университет обороны им. Первого Президента РК – Лидера нации в лице генерал-майора Асхата Рыспаева, который приехал, чтобы поздравить курсантов, сделал Карагандинской республиканской школе «Жас Улан» им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова большой подарок – новый лингафонный кабинет с 15 ноутбуками, а также вручил 43 нетбука и 325 новых военных книг.

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