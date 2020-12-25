Я вам спою…

Қазақ тілі
Андрей Смолин

В полицейской форме заместитель начальника штаба департамента полиции Мангистауской области подполковник Наталья Евстигнеева выглядит строго, но очень элегантно. А еще ей к лицу праздничный национальный казахский костюм.

Недавно Наталья Евстигнеева принимала участие в съемке ролика для участия в республи­канском онлайн-конкурсе «На просторах родной земли». Конкурс организован для сотрудников правоохранительных органов. На музыкальном состязании Наталья Владимировна презентовала композицию «Үшқоңыр» на музыку Алтынбека Коразбаева и слова Нурсултана Назарбаева. Кроме подготовки ролика конкурсанты демонстрировали свое умение петь в прямом эфире. Для Натальи Евстигнеевой это был первый опыт участия в подобных творческих соревнованиях, и на нем красавица в погонах останавливаться не собирается – она намерена состязаться с коллегами и в следующем году.

Занятие пением для подполковника полиции Натальи Евстигнее­вой дело уже привычное и прият­ное. Так же как и на занятиях стрельбой – Наталья не первый год является участником состязаний по огневой подготовке – на уроках вокала она со знанием дела погружается в процесс. Больше всего наша героиня любит романсы, из-за которых, собственно, и решила научиться петь.

– Последние два года регулярно занимаюсь вокалом в составе хора музыкально-эстетического центра «МЭЦцо Forte». В детстве я окончила музыкальную школу по классу баяна, всегда с восхищением смотрела на тех, кто поет. И спустя более чем 20 лет решила заняться тем, чего требует душа – пением. На самом деле пение очень помогает отключиться от повседневной суе­ты и колоссальной нагрузки на работе. Педагог считает, что у меня хорошие природные данные, – говорит Наталья.

Сначала Наталья Евстигнеева знала лишь пару песен на казахском языке – «Құстар әні» и «Ана турлы жер». Но постепенно репертуар пополнился композициями «Көңіл құсы», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Көзімнің қарасы». Сейчас она разучивает всеми любимую песню «Қарағым-ай».

Помимо творческих начинаний Наталья успешно освоила делопроизводство на государственном языке. Она признается, что писать на языке, а также понимать его на совещаниях и в быту для нее не составляет большого труда.

– Через нас проходит много документов, я привыкла к этой работе. Если нужно выступить с готовым докладом, я без проблем это сделаю. Но вот свободно изъяс­няться на языке пока не получается. Возможно, мешает «синдром отличницы», который требует, чтобы все, и в том числе устная казахская речь, было идеальным. Но я намерена ее совершенствовать. Настрой у меня есть, да и подруга обещает поддержать – будет говорить со мной на языке, – признается Наталья Владимировна.

Она уверена, что наибольший эффект дает практика общения с носителями языка.

– Прислушивалась к словам, анализировала и потихоньку втянулась. В начале своего трудового пути я работала в дорожной полиции, где, общаясь с коллегами, практиковала речь. После поступления на службу в штаб департамента мой руководитель Аскар Жаксыбаев сразу приобщил меня к работе с документацией и терпеливо исправлял ошибки в текстах на государственном языке. То, что я научилась грамотно писать – исключительно его заслуга. Это был долгий, но результативный процесс, – говорит Наталья.

Наталья Евстигнеева убеждена, что, живя в стране, человек должен знать ее государственный язык.

– Казахстан – наша Родина, и ее язык нужно знать. Это не только способ свободного общения с людьми, но и объективная возможность карьерного роста для любого специалиста, – заключила она.

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