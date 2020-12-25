Я вам спою…

В полицейской форме заместитель начальника штаба департамента полиции Мангистауской области подполковник Наталья Евстигнеева выглядит строго, но очень элегантно. А еще ей к лицу праздничный национальный казахский костюм.
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