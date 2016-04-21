​Я вернулся домой!

В 1949 году с Кавказа, из Батуми, Сухуми, Гудаута были массово репрессированы греки, в том числе и мой дедушка со всей семьей. У него на руках было четверо маленьких детей. Тогда моему отцу было 11 лет. Первый эшелон остановился в Кызылорде. Там отцепили два вагона с людьми, а остальной состав поехал дальше, в Туркестан. Уже оттуда всех перевезли в поселок Миргалимсай, поселив в палаточный городок, который охранялся сотрудниками НКВД. И тогда местные жители – казахи, не зная ни русского, ни греческого языка, приносили кумыс и молоко, чтобы накормить отощавших за время пути детей.

Я все это знаю из первых уст, по рассказам бабушки. Она часто рассказывала, как на месте поселка Миргалимсай совместными усилиями казахов, греков, русских и представителей десятков других этносов был возведен небольшой город Кентау – один из красивейших городов Казахстана. Он стал миниатюрной моделью нашей страны, в которой комфортно живется представителям самых разных национальностей.

Как и все мои сородичи, я в 1991 году поддался всеобщей тяге к перемене мест и эмигрировал в Грецию. На исторической родине я нашел для себя крышу над головой, комфортную жизнь, работу по специальности. Казалось бы, что еще надо? Но в душе не было самого главного – покоя. Я много размышлял на тему, что же надо человеку для полного счастья. И пришел в итоге к выводу, что душевную гармонию обеспечивают дом, семья, глаза близких, поддержка друзей детства. В моем случае это – казахи, русские, чеченцы, ставшие моей опорой и моим маленьким миром. А еще – запах полыни. Без этих составляющих эмоциональное благополучие, обеспечивающее душевное равновесие, получается неполным.

В итоге я пришел к пониманию того, что никакие блага цивилизации одной из самых развитых стран мира не заменят мне мою истинную родину, край, где я родился. Ну где еще так умеют уважать друг друга, сопереживать и поддерживать в тяжелые дни, радоваться вместе с соотечественниками? Такого единения и единодушия, как в Казахстане, я больше не встречал нигде.

Все это побудило меня вернуться в родной город Кентау. И я снова убедился, что атмосфера моей Родины уникальна, она позволяет каждой личности развиваться духовно и нравственно. Воздух Южного Казахстана пропитан любовью и взаимопониманием. Мне нравится молодое поколение казахстанцев, сформировавшееся за годы моего отсутствия в стране. Это уверенные в себе и в завтрашнем дне люди, отличающиеся высоким чувством патриотизма, желанием прислушаться к мнению каждого человека, даже если оно не совпадает со взглядом большинства, стремящиеся к знаниям и переполненные энтузиазмом сделать свою страну процветающей. Казахстанцы все такие же, как и в годы моего детства, дружелюбные и приветливые, готовы проявить участие, выслушать и прийти на помощь, если в этом есть необходимость. Я счастлив, что все-таки вернулся домой, в свой родной Казахстан.