«Я выбрал сатиру»

В день его рождения, 29 марта, в Национальной академической библиотеке столицы состоялась презентация пятитомника «Көпен келе жатыр...». Почтить память и отдать дань уважения сатирику, журналисту и общественному дея­телю собрались представители творческой интеллигенции.

– Презентация сборника проходит в день его рождения, и это символично. Копен Амирбек обладал большим талантом видеть жизнь изнутри, был настоящим сатириком, – отметил ведущий встречи писатель Шархан Казыгул.

«Смех для человека знающего – тоже оружие. Даже тот, кто не боится ничего, боится, что над ним будут смеяться», – часто говорил Копен Амирбек. Сам он умел смеяться и смешить, нередко это был смех сквозь слезы, ведь вы­смеивались пороки и недостатки, разрушающие общество.

– Копен был необычайно талантливым и открытым новому, смелым в суждениях, а о его находчивости можно говорить долго. Он – сатирик, талант которого признали и время, и люди, – сказал в своем выступлении советник Президента РК Бауыржан Омаров.

Своими воспоминаниями о со­временнике поделился ветеран журналистики, государственный деятель Сауытбек Абдрахманов.

– Копен учился на два курса выше нас. И уже тогда, в студенческие годы, он интересовался сатирой. Как-то он подошел ко мне и говорит: «Ты пишешь сатиру, давай в журнал «Ара-Шмель» напиши, следующий номер будет посвящен нашему университету. Тогда я очень удивился: откуда он узнал, что я пишу юморески, пробую писать сатирические произведения? Все просто – у него было отличное чутье прирожденного сатирика, – отметил Сауытбек Абдрахманов.

...Копен мечтал быть художником. Еще ребенком он много рисовал. Поступить в вуз после школы ему не удалось, и он целый год проработал в районном народном театре, где читал со сцены сатирические рассказы Калтая Мухаметжанова, Куандыка Шангытбаева и других авторов. И это во многом определило его творческую судьбу в будущем. Потом он поступил и успешно закончил КазГУ им. аль-Фараби. В разные годы трудился в ведущих СМИ – «Қазақ әдебиеті» , «Егемен Қазақстан», где руководил отделом сатиры и юмора, в сатирическом журнале «Ара-Шмель», возглавлял Казахское радио, был председателем Совета сатиры в Союзе журналистов Казахстана.

Копен Амирбек был не просто сатириком, а настоящим глашатаем истины, потому что со сцены говорил о наболевшем. «Сатира может и должна состоять только из правды» – так он считал и придерживался этого принципа всегда.

– Литература – неотъемлемая часть нашей жизни. После себя писатели оставляют ценный клад – свои труды, которые еще много веков служат народу, воспитывая молодежь, заставляя думать, понимать важное. Копен был одним из таких авторов, у него было что сказать миру, и он говорил открыто, прямо, без обиняков и экивоков, – отметил в своем выступлении государственный и общественный деятель Бердибек Сапарбаев.

Копен Амирбек и вправду – настоящий феномен нашей современности. Его имя давно стало синонимом искрометной шутки, острой пародии. А шутки моментально уходили в народ и приживались там навсегда.

Он был также одним из постоянных авторов сатирической передачи «Тамаша». В 80-е годы прошлого столетия «Тамаша» была очень популярной. Если бы тогда существовали современные технологии, то, несомненно, побила бы все рейтинги по количеству телезрителей. Ее ждали, зная, что к праздникам будет новый выпуск, билеты раскупались сразу с появлением афиш. Сходить на «Тамашу» и увидеть живьем любимых артистов было мечтой миллионов.

«Көпен келе жатыр!» – театр сатиры с говорящим названием, который позже он создал, практически сразу полюбился зрителям. Иначе и быть не могло, ведь в номерах люди узнавали себя, сатира его была злободневной и острой. Театр колесил по стране с гастролями и неизменно собирал полные залы, в любом городе и ауле они были желанными гостями.

– У Копена-аға было замечательное качество – он всегда умел оставаться собой. На любой долж­ности, перед любым начальством и в любой ситуации он был собой. Жизнь и творчество таких людей нужно популяризировать и не только через книги, – отметил государственный и общественный деятель Дархан Мынбай.

Работа над сборником велась два года. К слову, все тексты Копен Амирбек писал от руки. В печатный формат его рукописи переводила супруга Айгерим Асанова.

– Это не первый его труд. До этого было больше 20 книг. Но, как оказалось, этот сборник стал последним. Мы работали над ним два года, он писал, я печатала, структурировала. В пяти томах содержатся его интервью, сатирические произведения, заметки, эссе, пародии, фотографии. Издан сборник тиражом в 500 экземпляров, большая часть которого передана в дар Национальной академической библиотеке и другим библиотекам страны, – сказала Айгерим Асанова.

«Смех спасет мир» – он был уверен в этом и транслировал эту веру умело, мастерски, так, как никто другой. Сатирик, журналист, об­щественный деятель Копен Амирбек, без преувеличения, был любимцем народа. И это неудивительно, потому что он сам был частью народа. В этом еще раз смогли убедиться все, кто пришел на презентацию сборника – пос­леднего труда автора, написанного при жизни, но пришедшего к читателю только после его ухода в Вечность. Он, как и всегда, оставил право последнего слова за собой.