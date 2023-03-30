В Атырауской области злостные алиментщики задолжали своим детям более 651 млн тенге
Сборная Казахстана по кокпару стала победителем международного турнира в Узбекистане
Предельная ставка за подключение голубого топлива к домам сельчан и горожан снижена до 350 тыс. тенге
Весна, Urker, оркестр
Путешествуйте на юг!
Многострадальный капремонт в Костанайской областной детской больнице прекращен
Продвижение в мировых рейтингах – показатель качества образования
Обновление начинается с идеи
Деловой подход
Указ Президента Республики Казахстан
«Я выбрал сатиру»
В дорогу – с книгой
Кредит доверия
Красный трактор, переживший много перипетий и ставший приметой Шымкента, вернулся из небытия
В каждом живет свой тигр
Обманули таксистов
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании "Газпром" Алексея Миллера
Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Труп ребенка нашли в квартире в Темиртау
Казахстанская спортсменка Мадина Нуршаева разрыдалась на ЧМ-2023 по боксу
Президенту доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
Токаев произвел перестановки в диппредставительствах Казахстана
1 апреля Казахстан запускает систему прослеживаемости товаров
Женщина хотела свести счеты с жизнью на мосту в Шымкенте
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан