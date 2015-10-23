Я, я, я… Свежий выпуск 551 Валентина ФИРОНОВА

Как это происходит на практике, рассказал мне знакомый руководитель, у которого появилась вакансия заведующего отделом. Приняли даму средних лет, предоставившую внушительный послужной список и видом своим излучающую уверенность. Новоиспеченная руководительница, как выяснилось, хорошо изучила модную теорию сильной личности, притягивающей к себе успех.

Излучала позитив новая сотрудница настолько сильно, что руководитель и его подчиненные не знали, куда деться от счастья. А между тем работа отдела шла не шатко не валко. Коллеги стали намекать излучательнице, что, дескать, неплохо бы заняться конкретикой. И тут с излучением стало твориться неладное. Чудодейственный метод начал давать сбои. Уверенность и высокое мнение о своем «я» соблюдались как непреложная истина, а успех не приходил.

Чем больше грандиозные планы расходились с действительностью, тем чаще болезненная мина появлялась на лице рассчитывающей на легкий успех соискательницы. Она была выбита из колеи. Взяла больничный, потом отпуск без содержания. Через месяц ее было не узнать. Изменились одежда, прическа, походка, манера держаться и говорить. Коллеги впали в легкий ступор, когда она, едва переступив порог, заявила: «Я прошла курсы повышения самооценки, и теперь точно знаю, сколько стоит моя работа!»

Случай довольно курьезный. А разве мало приходится слышать утверждений о том, что человек должен научиться любить себя? Каждый из нас не прочь порассуждать об индивидуальности и положительной самооценке. Увы, одно и другое сводится к «принуждению» окружающих извинять наши слабости.

Никогда, наверное, эгоисты не были так симпатичны и обаятельны, как сегодня. В самом деле, настоящему эгоисту нынче есть что показать. Он весел и легок в суждениях. Все у него получается, ничто его не смущает. Одним словом – орел. Если бы был жив Михаил Лермонтов, герой нашего времени был бы у него именно таким. Но вот незадача – этот блестящий эгоист совершенно не способен ни к долгосрочным отношениям, ни к упорной профессиональной работе, ни к какой-либо ответственности. Страшно то, что все свои проблемы эгоист решает еще до того, как они проявились в его жизни. Жена начала раздражать? Эгоист легко и безболезненно с ней расстается. Работа утомляет? Он ее меняет. Зарплата слишком мала? Влюбленный в себя без всякого стеснения предъявляет счет начальству, без стеснения объяснив, что его услуги подорожали и надо раскошеливаться.

Ради трогательной влюбленности в самого себя этот тип легко вычеркивает из своей жизни детей, родителей и всех, кто имел несчастье ему довериться. Никакие сомнения и тревоги не омрачают его высокое беспечальное чело. Зачем? Ведь они могут доставить боль. А разве для этого он родился?



