Яблоко раздора

Порча имущества – битье окон и мелкие поджоги, – начавшись 4 июня нынешнего года (в самый активный период обращения хозяйки к нотариусу для оформления наследства), завершилась в середине июля пожаром, уничтожившим красивый и добротный дом. По мнению местных правоохранительных органов, хозяева сами себе устраивают такую жизнь, потому что они разом сошли с ума.



…У нас считается неприличным, даже дурным предзнаменованием писать завещания, хотя в цивилизованных странах это давно элемент общечеловеческой культуры. Игнорирование этого золотого правила, особенно человеком, который может оставить после себя достаточно приличное состояние, может обернуться для его наследников даже не раздором, а большой трагедией, как это произошло в описываемом нами случае.



Внешне крепкий и здоровый, бесспорно, деловитый, трудолюбивый и хозяйст­венный Виталий С. умер в одночасье от сердечного приступа. Оставшийся после него любовно отделанный деревом дом словно являл собой портрет покойного хозяина – в каждом гвоздике проглядывали немецкая рациональность и основательность (то ли бабушка, то ли дедушка Виталия немецкого происхождения). А еще имелись трехэтажная дача, два КамАЗа, две автомашины "Нива"...



Нестарая еще вдова Маргарита (она на 16 лет моложе покойного мужа) была второй женой Виталия. Она могла бы не работать за его спиной, но, обжегшись на неудачном первом замужестве, всегда рассчитывала только на себя. Да и Виталий научил ее многому: и образцово вести немалое хозяйство, и заниматься садоводством, и охотиться (Маргарита – отличный стрелок), и рыбачить. Родив Виталию чудесную девочку Ксюшу, едва закончился декретный отпуск, она тут же побежала на работу.

Однако, какой бы самостоятельной ни была, оставшись одна, женщина в полной мере испытала, что такое быть одинокой, привлекательной и состоятельной вдовой в деревне. Женихи потянулись один за другим. Многие даже и не скрывали, что хотят жениться на ее имуществе. И тем не менее первые три года после смерти мужа прошли относительно благополучно. Единственная проблема – вдова поменяла несколько нотариусов, которые никак не могли определиться с долями наследственного имущества. Расходясь с первой женой (это произошло почти 20 лет тому назад), Виталий выплатил той по договоренности энную сумму. В решении суда по расторжению брака так и написано, что экс-супруги имущественных претензий друг к другу не имеют. Бывшая, забрав с собой их с Виталием 16-летнюю дочь, уехала жить в Россию.



Странности начались в начале лета нынешнего года. В доме у Маргариты кто-то неизвестный стал бить окна, кидать в них яйца, устраивать мелкие поджоги. Маргарита грешила на соседей – двух братьев, несостоявшихся ухажеров, кстати. Эти двое однажды напросились подсоединиться к ее линии электропередачи. Вдова, ничего не понимая в электричестве, согласилась. И в итоге ей пришел штраф на сто тысяч тенге. Поселковый электрик, отсое­диняя провода, объяснил, что соседи жгли свет за ее счет. Вдова, естественно, поскандалила. После этого один из братьев разбил ей окно. Она написала заявление в полицию. Участковый, вызвав виновника, подверг того суточному аресту.

Отсидев в кутузке, нарушитель Маргаритиного спокойствия куда-то уехал. А вскоре мирной жизни окончательно пришел конец – днем и ночью слышался звон битого стекла, полыхал огонь... Когда мама уходила на работу, тушением пожаров занималась 11-летняя Ксюша, бегая с одного конца обширной усадьбы в другой. Справедливости ради, надо отметить, что у одного из братьев-ухажеров также в один день разбилось несколько окон. В этом он и его мать обвиняют Маргариту.



Прежде внимательный участковый теперь почему-то перестал реагировать на заявления вдовы – и письменные, и устные. А однажды насильно повез Маргариту в психиатрическую больницу. Брату и сестре Маргариты с трудом удалось ее вызволить оттуда.



Боясь за жизнь дочери, вдова пошла жить к матери, к слову, заслуженной учительнице Казахстана. Переехав к ней, Маргарита решила вместе со своим юристом незамедлительно поехать к нотариусу в район­ный центр, а по ходу написать заявление в прокуратуру и в управление внутренних дел. Они уже возвращались домой, когда позвонила мать Маргариты. Пожилая женщина была в панике: только что, пробив стекла, в ее дом через окно залетел булыжник.



Маргарита с юристом кинулась туда. Стали вызывать участкового. Последний заявил, что приехать не может – занят. Как рассказывает юрист Ольга Склярова, пока они писали заявление в полицию и звонили, в окна летели яйца. Юрист со своей подопечной пошла к участковому в часы, когда он, согласно висящему на дверях графику, должен осуществлять прием граждан. Но на двери висел замок, поэтому Маргарита бросила свою очередную жалобу в висящий под расписанием ящик. А юрист, засняв эту процедуру на видео, вновь позвонила участковому. На ее воп­рос, на каком основании он возил женщину в наручниках в психушку, участковый ответил: "Я буду с вами говорить только через своего адвоката". И со словами "я все сказал" бросил трубку (интересно, с каких это пор блюстители порядка стали разговаривать с просителями только через адвокатов?).



Автору этих строк, выехавшей по просьбе юрис­та и страдающей семьи на служебной машине в поселок, тоже не сразу удалось поговорить с участковым. Он вначале просто отказывался от встречи, мотивируя это тем, что у него "личные дела", потом не стал брать трубку, затем и вовсе отключил телефон. Пришлось попросить его о встрече через третье лицо – следователя, занимаю­щегося делом Маргариты.



При встрече участковый заявил, что потерпевшая сама себе бьет окна и устраи­вает поджоги. И вообще – она неадекватная.



Запланирована была и встреча со следователем. Предварительно согласившись на нее, он потом заявил, что находится в другом городе. Начальник следственного отдела района неохотно, но все же выслушал историю о бьющихся окнах и непонятных поджогах. Сообщил, что возбуждено два уголовных дела. Одно – в отношении неизвестных, уничтожающих чужое имущество, а второе – в отношении Маргариты по ее хулиганским действиям, связанным с битьем окон у соседей. Но ни одного, ни другого постановления, несмотря на настоятельные просьбы, так и не показал. Зато на работу Маргарите (она 22 года работала в службе безопасности одного очень известного в республике и уважаемого предприятия) органы, проявив завидную бдительность и скорость, незамедлительно сообщили о возбужденном на нее уголовном деле. И женщине, одной воспитывающей 11-летнюю дочь, пришлось уволиться.



По запросу, сделанному газетой в адрес областного департамента внутренних дел, буквально на следующий день выехала представитель – начальник штаба. Осмотрев оба дома – и Маргаритин, и ее матери, она на глазок определила: "Окна бьются с внутренней стороны". Побеседовав и со старушкой-учительницей, и с девочкой Ксюшей (Маргарита была на работе), отметила, что бабушка – "адекватная", а "ребенок не из боязливых".



Это было в пятницу, а в субботу уже начались поджоги и в доме учительницы. Бить было уже нечего – голые оконные проемы были прикрыты картоном, через щели в них кто-то лил жидкость, потом бросал спичку, и все возгоралось.



Звонки в полицию оставались, как всегда, без внимания. Блюстители порядка – и поселкового, и районного, и областного уровня – продолжали считать, что женщины сами себе устраивают "веселую" жизнь. Приехавшая с проверкой представитель из области, начальник штаба, сообщила, что заболела, выпив в этой поездке холодную воду. И, прис­лав отписку, что описанные факты будут рассмат­риваться, исчезла. Судя по тому, что с того дня минуло почти два месяца, навсегда.



В конце июня в доме престарелой учительницы загорелись хозяйственные пост­ройки, пришлось даже вызывать пожарных из облас­ти. После этого хозяева установили в доме камеры наблюдения. Пожары и закидывание в окна булыжников, ржавых топоров, молотков, яиц, бутылок с неизвестной жидкостью прекратились. Думая, что ад подходит к концу, Маргарита с Ксюшей пошли ночевать к себе домой. Еще днем хозяйка почувствовала в своем доме следы пребывания чужих: одна из запертых на замок дверей в какой-то момент вдруг оказалась открытой, а вещи в комнате переставлены. Ночью загорелся платяной шкаф. Она не успела его потушить, огонь перекинулся на весь дом.



Это случилось 14 июля. Теперь на месте большого дома, совсем недавно бывшего украшением улицы Вишневой, унылое пепелище. А в скромном домике заслуженной учительницы, матери Маргариты, нет ни одной нетронутой мелкими пожарами вещи – полусгоревшие занавески, диван, одежда…



Версии, если исключить ту, которую выдвинула полиция – женщины развлекаются поджогами и битьем окон сами, чтобы досадить кому-то или обратить на себя внимание, несколько. Одна из них – та, с которой мы и начали эту историю – наследст­во. Бывшая жена покойного Виталия приезжала в Казахстан прошлым летом. Обратившись к представителю Маргариты, она, имея в виду в первую очередь дом, заявила: "Это все наше". Такого же мнения, судя по перепис­ке с юрис­том, придерживается и ее дочь (в каждом слове сквозит ненависть: пусть "ненормальная Ритка освободит дом"... Это будет справедливо, потому что это ДОМ МОЕГО ОТЦА И МОЕГО ДЕТСТВА. Есть еще предложение – это сумма в 107 000 долларов на моем счете, я подписываю все необходимые документы, и мы расстаемся довольные друг другом НАВСЕГДА.").



Вторая версия вытекает из только что упомянутой. Юрист консультировалась по этой странной истории с коллегами, много лет проработавшими в органах внут­ренних дел. Бывалые "следаки", далеко не последние люди в своей профессии, заявляют: "Женщину выживают из поселка. Ищите, кому это выгодно".



Какой из этой истории напрашивается вывод? Не оставляйте после своего ухода из земной жизни груду проблем в виде неразделенного имущества. Переборов в себе страх и суеверия, представьте на минуту, что вас вдруг не станет. И не лучше ли заранее проявить благоразумие и разделить имущество так, чтобы оно не стало яблоком смертельного раздора для ваших родных и близких?



P. S. Рассказанная история основана на реальных фактах и событиях, изменены лишь имена по этическим мотивам. Заинтересованным ведомствам редакция готова предоставить все координаты как пострадавших, так и, как нам показалось, бездействующих представителей власти.