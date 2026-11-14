В регионе завершается сезон сбора яблок. Наб­людается большой наплыв жителей Алматы в близлежащие села Талгарского и Енбекшиказахского районов, где расположено наибольшее число садоводческих хозяйств.

фото Иссыкского плодоконсервного завода

Напрямую у садоводов по 500 тенге за кило сейчас можно купить яблоки ­«айдаред», «американка», «золотое превосходное», «кандиль» и других сортов, цена «апорта» доходит до тысячи тенге. Широко практикуется самосбор: когда гости собственноручно собирают спелые яблоки в садах. В этом случае килограмм плодов обходится горожанам в 200–300 тенге.

Нынче местные садоводы рассчитывают собрать около 100 тыс. тонн яблок, львиная доля которых (80%) будет пос­тавлена на внутренний рынок республики. Остальное отправится за рубеж – в Россию, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан.

Всего в регионе выращивают 21 сорт яблок. Особое внимание уделяется знаменитому «апорту» как бренду международного уровня. Общая площадь апортовых садов нынче превысила 2,3 тыс. га.

По информации акимата области, фермеры получают господдержку при закладке новых садов, покупке сельхозтехники и внедрении систем капельного орошения. Размер субсидирования составляет до 80% от затрат садоводчес­ких хозяйств.

Ведется работа по налаживанию поставок садоводческой продукции на рынки Китая, стран Европы и Ближнего Востока. Планируется экспортировать не только яблоки, но и продукты переработки: соки, пастилу, пюре, варенье и пасту.

К слову, хорошей точкой сбыта для садоводов стали местные плодоконсерв­ные заводы. В частности, Иссыкский плодоконсервный комбинат, функционирующий с 2011 года, ежедневно перерабатывает до тысячи тонн овощей, фруктов и ягод. Из этого объема сырья выпус­кается до 250 тонн готовой продукции – соков, томатной пасты, джемов и пюре.

Как рассказал директор завода Бакыт Болысбаев, проведена модернизация предприятия, обновлено оборудование, расширен товарный ассортимент. В активе компании собственные абрикосовые и яблоневые сады, теплицы. Налажен полный производственный цикл – от выращивания фруктов до фасовки готовой продукции. Дополнительно местные садоводы поставляют на завод до 9 тыс. тонн яблок за сезон.

На предприятии действует лаборатория, осущест­вляющая контроль качества. Производство безотходное: яблочный и томатный жмых поставляют в животноводчес­кие хозяйства для витаминизирования кормов. Фруктовые соки завода пользуются спросом не только в Казахстане, но и в ряде стран ближнего зарубежья.

По оценкам специалистов-аграриев, садоводство в регионе нынче переживает второе рождение. Еще лет 15 назад яблоневые сады занимали площадь чуть более 1 тыс. га, из которых почти половина располагалась на дачах. Сегодня этот показатель достиг 10 тыс. га и продолжает расти. Меняется к лучшему и технология выращивания яблок. Ежегодно селекционеры из профильных НИИ и опытных станций выводят новые сорта.