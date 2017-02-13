Общая стоимость проекта, который реализует ТОО «Eco Pack Astana», превышает 400 млн тенге. Производственная мощность предприятия – 30 млн ячеек в год. По словам его руководителя Михаила Божко, в перспективе планируется запуск второй и третьей рабочих смен для выхода на 100-процентную мощность, пока же для этого не хватает сырья, то есть макулатуры. В настоящее время на производстве работают 11 человек, их средняя зарплата составляет 130 тыс. тенге.