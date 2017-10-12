​Ядерная кооперация

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Гуляим Тулешева

Созданный в 2000 году по инициативе Комиссии по ядерной энергии Японии форум нацелен на обеспечение эффективного сотрудничества в области отраслевых технологий между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня в его работе на постоянной основе принимают участие 12 стран, которые собираются раз в два года. Это – Австралия, Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Китай, Казахстан, Южная Корея, Малайзия, Монголия, Таиланд, Филиппины и Япония.

По словам главы Минэнерго РК Каната Бозумбаева, Казахстан, ставший полноправным участником FNCA в 2010 году, всегда стремился к сотрудничеству с мировым сообществом в облас­ти мирного применения атомной энергии.

– Участие в деятельности форума способствует продвижению в нашей стране новых методологий в сфере ядерной медицины и производства новых материалов для сельского хозяйства, позволяет по-новому оценить подходы в области радиационной безопасности и обращения с радиоактивными отходами, расширяет знания в использовании реакторов и электронных ускорителей. Кроме того, укрепляет нашу уверенность в выборе правильного пути в области ядерной физической безопасности, – отметил министр.

Следует сказать, что Казах­стан сегодня лидирует в добыче урана, поставляя порядка 40% этого природного элемента на мировой рынок. Однако перед отраслью сейчас стоит задача не просто удержать передовые позиции, но и постепенно транс­формироваться в глобального игрока по торговле продукцией более высокого передела, топлива для атомных станций. Как отметил Канат Бозумбаев, именно по этому пути республика сегодня активно продвигается.

– Несколько переделов отсутствует в Казахстане, поэтому у нас создано совместное предприя­тие с российскими партнерами, в том числе решается вопрос относительно конверсии. Совмест­но с китайскими коллегами в 2019 году будет построен завод по производству топливных сборок, которые начнут затем обеспечивать первые пять электростанций в Китае. Прорабатываем аналогичные проекты и с арабскими странами, находимся в постоянном диалоге с россиянами, – сообщил министр.

Канат Бозумбаев также заверил участников в том, что Казахстан будет продолжать работать в сфере мирного использования атомной энергии. В свою очередь глава Японской атомно-энергетической комиссии Ёшиаки Ока выразил уверенность в том, что польза от ядерных технологий значительна для всех в рамках устойчивого развития. По его словам, на протяжении последних шести лет Япония проводила активную деятельность по улучшению стандартов ядерной безопасности на основе уроков после инцидента на АЭС в Фукусиме. И теперь, после проведения институциональных и других изысканий, страна готова поделиться своими знаниями с мировым сообществом.

– Мы должны оставить чистый мир потомкам, но для этого необходимо много трудиться. Я уверен: форум ядерной кооперации в Азии позволит проводить эту работу более эффективно, – заключил Ёшиаки Ока.

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