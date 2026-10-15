Ядерная медицина спасает жизни

Молекулярная мишень

...Женщину привезли на каталке. Ей около 65 лет, онкологическое заболевание зашло слишком далеко, и костные метастазы причиняли непрекращаю­щуюся боль. Стандартная терапия уже не помогала, сильные обезболивающие стали бесполезны. В Центре ядерной медицины пациентке ввели радиофарм­препарат на основе самария-153. Через несколько дней врачам отделения позвонили ее дети.

– Они плакали в трубку и рассказывали: «Утром просыпаемся, а мама стоит у плиты и жарит баурсаки!» Для всей нашей команды это был невероятно сильный момент, – вспоминает заведующий отделением радиоизотопной диагностики Центра ядерной медицины БМЦ УДП РК Тимур Сарсенгалиев.

Болезнь не отступила – через несколько месяцев пациентки не стало. Но это время она прожила уже без мучительной боли, снова могла вставать, двигаться, заниматься привычными делами. Именно такие истории, уверен доктор, без сложных терминов объясняют, зачем нужна ядерная медицина.

Тимур Сарсенгалиев в диагностике около 25 лет. Родился в городе Камызяке Астраханской области, медицинское образование получил в Астрахани. После окончания университета десять лет проработал на Байконуре: начинал участковым педиатром, затем стал главным рентгенологом космодрома. Позже 12 лет трудился в Национальном научном медицинском центре в Астане, а с 2015 года работает в больнице Медицинского центра УДП РК.

Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, позволяет увидеть размер и расположение образования, а также активность ткани.

– После лечения опухоль может оставаться прежней формы, но клетки внут­ри уже погибли. И наоборот: внешне образование почти не меняется, а патологический процесс продолжается. Нам важно увидеть, насколько оно остается активным и работает ли выбранное лечение, – объясняет Тимур Сарсенгалиев.

Перед исследованием пациент проходит полноценный врачебный прием. Специалист изучает историю заболевания,­ проведенное лечение, принимае­мые препараты. После этого человек около часа находится в специальной палате в полном покое: не разговаривает, не пользуется телефоном, старается максимально расслабиться.

– Если голосовые связки будут активны, там может накапливаться радиофармпрепарат. Нам важно исключить такие ложные сигналы. Поэтому у нас тихие, немного затемненные палаты, пациент должен сначала успокоиться, – рассказывает врач.

Сканирование всего тела занимает 15–20 минут. После исследования специалисты радиационной безопасности измеряют уровень излучения и только после достижения безопасных показателей человека отпускают домой. На весь процесс уходит в среднем от трех до пяти часов. Источником излучения при исследовании становится введенный радиофармпрепарат. Аппарат регистрирует исходящий сигнал, после цифровой обработки врач получает изображение.

За одним исследованием стоит работа большой команды – физиков, химиков, радиофармацевтов, инженеров, врачей, медсестер и лаборантов. На базе центра действуют собственный циклотронно-производственный комплекс и радиохимическая лаборатория. Производственная площадка сертифицирована по требованиям GMP. Радиофармпрепараты производят непосредственно здесь. Иногда, чтобы к восьми утра препарат поступил в диагностическое отделение, сотрудники производственного комп­лекса начинают работу в два часа ночи.

Сегодня в центре используют 11 диа­гностических радиофармпрепаратов, поскольку один не способен выявлять все виды опухолей. Для диагностики рака предстательной железы, например, используется препарат на основе галлия-68. Совсем недавно в центре впервые в Казахстане произвели новый радиофармпрепарат для оценки гипоксии – кислородного голодания внутри опухоли. Полученные данные используются при планировании лучевой терапии и позволяют определить реакцию ткани на облучение.

Есть и более редкие направления. В прошлом году с помощью специализированных радиофармпрепаратов обследовали шестерых детей с врож­денным гиперинсулинизмом. Самому младшему было 28 дней. Исследование позволило локализовать патологичес­кие участки поджелудочной железы, после чего малышей прооперировали.

Радиоизотоп становится лекарством

Отдельные радиоизотопы применяются и непосредственно для лечения. Так, самарий-153 используют при костных метастазах, которые могут возникать при раке молочной, предстательной железы, легкого и других опухолях. Поражение костной ткани сопровождается сильным постоянным болевым синдромом. После введения радиофармпрепарат накапливается в пораженных участках костей. Терапия позволяет уменьшить боль и улучшить качество жизни пациента.

Часть диагностических исследований проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального­ медицинского страхования. При этом отдельные виды радионук­лидной терапии остаются платными. В частности, лечение самарием-153 в государственное финансирование пока не входит.

Следующее направление развития центра – тераностика. Диагностика и лечение в этом случае направлены на одну и ту же молекулярную мишень: сначала она выявляется диагностичес­ким препаратом, затем для воздействия на нее используется терапевтический радиоизотоп.

Для расширения этого направления необходим отдельный корпус. Проект уже существует, руководство ведет переговоры по его строительству, параллельно идет подготовка кадров.

– В мире существует много методов радионуклидной терапии. Но невозможно внедрить все сразу. Мы шаг за шагом осваиваем новые технологии. Если раньше онкологические больные часто уходили быстро, то сегодня многие живут с заболеванием десятилетия­ми, – отмечает Тимур Сарсенгалиев.

В центре готовятся развивать радио­изотопные методы и за пределами онкологии. Два специалиста прошли обучение в Германии по применению радионуклидной терапии при воспалительных заболеваниях суставов.

Из Астаны – в регионы

Ядерная медицина развивается в регионах. Подобный центр работает в Семее, новые возможности позитронно-эмиссионной диагностики появились в Кызылорде и Актау, развитие подобных учреждений пре­дусмотрено и в других областях. Одно­временно готовят специалистов. На базе столичного центра второй год обучаются резиденты по ядерной медицине из разных городов Казахстана.

– Сами их обучаем, проводим теоретические и практические занятия. Они приходят после университета, а через два года должны стать специалистами. Мы готовим кадры не только для себя. Когда открываются новые центры, там уже должны быть люди, которые умеют работать. Нам важно стать центром компетенций, который может делиться знаниями и практическим опытом с регионами, – говорит Тимур Сарсенгалиев.

Приезжают сюда и специалисты из соседних стран. По словам врача, здесь обучались коллеги из Узбекистана и Кыргызстана.

Больница Медицинского центра принимает пациентов более чем из 20 стран. В 2025 году медицинскую помощь здесь получили свыше 900 иностранных граждан. Среди пациентов учреждения были жители стран Центральной Азии, России, Китая, Турции, США и европейских государств.

Производство радиофармпрепаратов требует дорогостоящего оборудования, специальных расходных материалов и постоянной работы большой команды. Расширение числа пациентов, в том чис­ле иностранных, увеличивает загрузку производственной и диагностической инфраструктуры.

Тимур Сарсенгалиев не скрывает: его коллеги могли бы ограничиться несколькими освоенными препаратами и работать по уже отлаженным схемам.

– Но нам этого мало. Мы фанаты своей работы, – говорит доктор. – Ездим по разным странам, смотрим, как работают коллеги, берем лучшее и внедряем у себя. У нас бывали специалисты из Америки, Европы, Китая, и нам действительно есть что им показать.

Само слово «ядерная» по-прежнему многих пугает. Но, как говорит врач, он не помнит пациента, который бы после знакомства с центром стал бояться сильнее.

На вопрос о страхе перед радиацией Тимур Сарсенгалиев вспоминает слова своего наставника:

– Мой учитель всегда говорил: «Излучения не нужно бояться, от него нужно правильно защищаться».

Атом, прирученный наукой и направленный в нужное русло, становится не угрозой, а самым зорким и милосерд­ным лекарем.