«Ядерная пятерка» дала гарантии

Политика
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В соответствии с протоколом государства, обладающие ядерным оружием предоставили негативные гарантии безопасности и взяли на себя обязательства не применять ядерное оружие и не угрожать его применением государствам – участникам Договора ЦАЗСЯО. После ратификации документа в парламентах указанных стран данные обязательства будут носить юридический характер.

Казахстан как последовательный сторонник ядерного раз­оружения и нераспространения всегда придавал большое значение институционализации договора и прилагал практические усилия для достижения этой цели. Подписанный Протокол к Договору ЦАЗСЯО, как рассчитывает казахстанская сторона, будет ратифицирован ядерными государствами в возможно короткие сроки, что станет общим весомым вкладом в укрепление режима ДНЯО и региональной и международной безопасности.

Напомним, что Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии был подписан 8 сентября 2006 года в Семее и вступил в силу 21 марта 2009 года.

Анастасия ШВАРЦ

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