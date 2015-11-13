Ядерное оружие КНДР представляет большую угрозу для мира – Посол Южной Кореи в РК

В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК эксперты из Южной Кореи и Казахстана обсудили основные направления развития двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества ЕАЭС и Южной Кореи, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе семинара заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев отметил, что экспертное взаимодействие между Южной Кореей и Казахстаном проходит регулярно и способствует укреплению взаимоотношений на межгосударственном уровне.
"Южная Корея для Казахстана является важным партнером на международной арене. Нурсултан Назарбаев четыре раза был с официальным визитом в этой стране, в свою очередь первые лица Южной Кореи пять раз посещали Казахстан. Инвестиции из Страны утренней свежести в нашу страну составляют порядка 8 миллиардов долларов", – сказал Кушкумбаев.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Чо Енгчон в своем выступлении подчеркнул, что всего 7 месяцев трудится на этом посту, но за это время успел хорошо ознакомиться с Казахстаном, его культурой и традициями.
"До приезда в Казахстан я мало что знал об этой замечательной стране, об ее обычаях, культуре и потенциале, но сейчас я уже владею подробной информацией. Хотелось бы отметить, что Казахстан, наряду с Узбекистаном, является стратегическим партнером для Южной Кореи в Центрально-Азиатском регионе. Казахстан владеет огромными запасами энергетических ресурсов, а Корея имеет высокотехнологичное оборудование. Я думаю, в этой сфере нам нужно более тесно сотрудничать", – поделился он своим мнением.
Также Чо Енгчон рассказал о взаимоотношениях Южной и Северной Кореи.
"КНДР нам братская страна, мы один народ, но в связи с известными событиями мы оказались по разные стороны. Сейчас Северная Корея ведет ядерную политику, и этот факт представляет большую угрозу для всего мира. В этом аспекте ярким примером должны служить Казахстан и Южная Корея, которые отказались от этого зла и стали безъядерными зонами", – сказал Посол Южной Кореи в РК.
Эксперт Ом Гу Хо, являющийся директором Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований университета "Ханянг", подробно рассказал о перспективах развития казахстанского-корейского сотрудничества и Евразийской инициативы.
"ЕАЭС имеет огромный потенциал. Для Южной Кореи этот рынок очень интересен, и мы намерены планомерно развивать свои отношения с ЕАЭС", – сказал директор "Ханянг".