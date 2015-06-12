Ядохимикаты – к барьеру, или Почему осень в Алматы наступает в середине лета

Свежий выпуск
Галия ШИМЫРБАЕВА
К такому выводу пришли ученые Казахского национального аграрного университета после того, как в ряде областей и городов республики провели скрининговые анализы содержания остаточных количеств пес­тицидов в образцах зеленых насаждений и в почве. Исследования показали, что, к примеру, в хвое и образцах лесных насаждений, в почве Северного Казахстана выявлены остаточные количества инсектицидов. Такие как хлорпирифос, циперметрин.
Для ясности: существует четыре класса ядохимикатов – хлорорганические, фосфор­органические, пиретроиды и препараты синтеза хитина. И все они, как утверждают ученые – защитники растений, опасны и для здоровья человека, и для окружающей среды. Используют их в самых крайних случаях, когда нет альтернативы в виде безопасных биологических препаратов (например, Bacillus thuringiensis – спорообразую­щая почвенная бактерия). Или полезных насекомых, которых в массе выпускает сейчас Казахский НИИ защиты и карантина растений и феромонных ловушек.
У нашего ближайшего соседа, России, по словам одного из авторов эксперимента, заведующего кафедрой защиты растений Казахского нацио­нального аграрного университета Сапарбека Ыскак, для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений в условиях города и вообще населенных пунктов разрешается проводить не более трех опрыскиваний за сезон. В том числе две обработки биопрепаратами и только одна, да и то с минимальными нормами расхода, пестицидами в безлюдных парках и скверах. Во дворах и на придомовых участках разрешается выборочная очаговая обработка пестицидами в случае угрозы массового размножения вредителей или болезней зеленых насаждений. Но опять же в минимальных дозах.
Рядовые горожане, конечно же, не имеют представления о вредном воздействии ядохимикатов на все живые организмы. Так вот от соприкосновения с рядом ядохимикатов начинаются депрессии, психоз, нервные расстройства, приступы астмы, массовые вспышки аллергических заболеваний, кожный зуд, снижение, особенно у стариков и детей, иммунитета.
– Систематическое применение ядохимикатов приводит к их аккумуляции в поч­ве и, как следствие, к поступлению этих ксенобиотиков (чужеродные для живых организмов химические вещества, естественно, не входящие в биотический круговорот) в продукцию растениеводства, – поясняет С. Ыскак.
О том, как это происходит, он рассказал на примере самого обычного дерева – липы, что растет вдоль городских улиц. На некоторых участках проспекта Абая в Алматы она, к примеру, который уже год сбрасывает листву в середине лета. Одной из главных причин деградации и массового усыхания этих деревьев ученые считают повреждение различными видами вредителей и поражение болезнями. Но если весь мир для снижения пестицидной нагрузки в интегрированной системе защиты зеленых насаждений от вредителей и болезней давно применяет биологические препараты, то у нас – химическую обработку. Последняя не бывает эффективной, заявляет Сапарбек Ыскак, так как появляются устойчивые к пестицидам вредители.
Между тем в последние годы вопросу защиты окружающей среды от различных загрязнений уделяется серьезное внимание, и на исследования в этой облас­ти затрачиваются большие средства. Что вполне понятно. Во-первых, и это самое главное, от состояния окружающей среды зависят здоровье и продолжительность жизни. То есть, по сути, речь идет о будущем нации. Во-вторых, в связи с предстоя­щим вступлением Казахстана в ВТО функционирует система обеспечения населения качественными и безопасными продуктами питания. Международные стандарты по безопасности пищевой продукции требуют внедрения системного подхода, предполагающего, что пищевая продукция должна анализироваться на риски.
– Однако у нас и силы, и средства, направленные на освобождение зеленых насаждении от вредителей, все еще распыляются по различным ТОО, не имеющим в активе квалифицированных специалистов широкого профиля по защите и карантину растений, – продолжает Сапарбек Ыскак. – Между тем для эффективного и экономного использования выделенных средств на хим­обработку необходимо провести предварительный мониторинг насаждений для оценки фитосанитарной обстановки в целом по городу, что позволит проводить выборочные обработки. Эта работа в прошлые годы поставщиками не проводилась в силу их низкой квалификации. Очень важен выбор препаратов и их смесей при хим­обработках, а также определение их влияния на окружаю­щую среду, ибо это касается здоровья людей. Поэтому о предстоя­щих химобработках зеленых насаждений население города должно быть оповещено через СМИ, чем прежние поставщики себя не обременяли.
В нынешнем году, как и в прежние, вместо проведения в Алматы централизованного тендера каждый районный акимат организовал его по-своему. То есть в тендере участвовали и выигрывали различные сомнительные фирмы, ТОО, которые никогда не занимались защитой растений и, следовательно, не имеют квалифицированных сотрудников и специальной аппаратуры для работы в условиях города.
– На улицах наших городов нередко можно встретить людей в масках и с опрыс­кивателями, – говорит он. – Пока они обрабатывают деревья в парках, скверах и аллеях, рядом прогуливаются беременные женщины, мамы с колясками, которые даже не подозревают, что их подвергают смертельной опасности.
По мнению ученого, для эффективного и экономного использования средств, выделенных на защиту зеленых насаждений, необходимо как можно быстрее запретить ядохимикаты, заменив их безопасными биологическими препаратами.

Популярное

Все
16 декабря в Семее у памятника Кайрату Рыскулбекову собрались участники исторического Желтоксана, представители интеллигенции и молодежь
В школах Астаны прошла неделя, посвященная памяти и историческому значению национально-освободительного движения «Алаш»
Услышать, прикоснуться, прочитать на ощупь – такие возможности дарит своим посетителям с особыми образовательными потребностями Национальный музей РК
Паралимпийцам из Жанаозена не дают заниматься в новом спорткомплексе
В Восточном Казахстане недро­пользователи «сэкономили» больше полумиллиарда тенге, предназначенных на развитие местных территорий
Неделима и неприкосновенна
Несколько малышей с редким неврологическим заболеванием впервые получили для лечения дорогостоящие лекарства
Ключевой партнер Жетысу
Получите: вам – марихуана
Конституционный контроль: история и современность
Чему научит банда умных?
Славная песня батыру
Чтобы восстановить пациента
Меморандумы на общую сумму свыше 700 млрд тенге подписаны в ходе форума «Туған жерге тағзым» в Алматинской области
«Бронза» мира – у хорватов
Интеллектуальная байга
​​​​​​​Бюджет на вырост
Дорогу молодым!
Подвиг капитана
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
"Дерево мира" презентовали в Астане
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном
Токаев рекомендовал чиновникам не увлекаться путешествиями в виртуальном мире
Когда начнется легализация иностранных автомобилей в Казахстане
Как Правительство будет снижать износ электро-, тепло- и инженерных сетей, рассказал премьер
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Какимбека Салыкова прошел в Алматы
Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева: Трудись, борись и побеждай
Эта ситуация продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону – Токаев о ЧП в Экибастузе
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Свежий выпуск
Славная песня батыру
Свежий выпуск
Дорогу молодым!
Свежий выпуск
Красота внутри
Свежий выпуск
Получите: вам – марихуана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]