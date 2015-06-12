Ядохимикаты – к барьеру, или Почему осень в Алматы наступает в середине лета Свежий выпуск Галия ШИМЫРБАЕВА

К такому выводу пришли ученые Казахского национального аграрного университета после того, как в ряде областей и городов республики провели скрининговые анализы содержания остаточных количеств пес­тицидов в образцах зеленых насаждений и в почве. Исследования показали, что, к примеру, в хвое и образцах лесных насаждений, в почве Северного Казахстана выявлены остаточные количества инсектицидов. Такие как хлорпирифос, циперметрин.

Для ясности: существует четыре класса ядохимикатов – хлорорганические, фосфор­органические, пиретроиды и препараты синтеза хитина. И все они, как утверждают ученые – защитники растений, опасны и для здоровья человека, и для окружающей среды. Используют их в самых крайних случаях, когда нет альтернативы в виде безопасных биологических препаратов (например, Bacillus thuringiensis – спорообразую­щая почвенная бактерия). Или полезных насекомых, которых в массе выпускает сейчас Казахский НИИ защиты и карантина растений и феромонных ловушек.

У нашего ближайшего соседа, России, по словам одного из авторов эксперимента, заведующего кафедрой защиты растений Казахского нацио­нального аграрного университета Сапарбека Ыскак, для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений в условиях города и вообще населенных пунктов разрешается проводить не более трех опрыскиваний за сезон. В том числе две обработки биопрепаратами и только одна, да и то с минимальными нормами расхода, пестицидами в безлюдных парках и скверах. Во дворах и на придомовых участках разрешается выборочная очаговая обработка пестицидами в случае угрозы массового размножения вредителей или болезней зеленых насаждений. Но опять же в минимальных дозах.

Рядовые горожане, конечно же, не имеют представления о вредном воздействии ядохимикатов на все живые организмы. Так вот от соприкосновения с рядом ядохимикатов начинаются депрессии, психоз, нервные расстройства, приступы астмы, массовые вспышки аллергических заболеваний, кожный зуд, снижение, особенно у стариков и детей, иммунитета.

– Систематическое применение ядохимикатов приводит к их аккумуляции в поч­ве и, как следствие, к поступлению этих ксенобиотиков (чужеродные для живых организмов химические вещества, естественно, не входящие в биотический круговорот) в продукцию растениеводства, – поясняет С. Ыскак.

О том, как это происходит, он рассказал на примере самого обычного дерева – липы, что растет вдоль городских улиц. На некоторых участках проспекта Абая в Алматы она, к примеру, который уже год сбрасывает листву в середине лета. Одной из главных причин деградации и массового усыхания этих деревьев ученые считают повреждение различными видами вредителей и поражение болезнями. Но если весь мир для снижения пестицидной нагрузки в интегрированной системе защиты зеленых насаждений от вредителей и болезней давно применяет биологические препараты, то у нас – химическую обработку. Последняя не бывает эффективной, заявляет Сапарбек Ыскак, так как появляются устойчивые к пестицидам вредители.

Между тем в последние годы вопросу защиты окружающей среды от различных загрязнений уделяется серьезное внимание, и на исследования в этой облас­ти затрачиваются большие средства. Что вполне понятно. Во-первых, и это самое главное, от состояния окружающей среды зависят здоровье и продолжительность жизни. То есть, по сути, речь идет о будущем нации. Во-вторых, в связи с предстоя­щим вступлением Казахстана в ВТО функционирует система обеспечения населения качественными и безопасными продуктами питания. Международные стандарты по безопасности пищевой продукции требуют внедрения системного подхода, предполагающего, что пищевая продукция должна анализироваться на риски.

– Однако у нас и силы, и средства, направленные на освобождение зеленых насаждении от вредителей, все еще распыляются по различным ТОО, не имеющим в активе квалифицированных специалистов широкого профиля по защите и карантину растений, – продолжает Сапарбек Ыскак. – Между тем для эффективного и экономного использования выделенных средств на хим­обработку необходимо провести предварительный мониторинг насаждений для оценки фитосанитарной обстановки в целом по городу, что позволит проводить выборочные обработки. Эта работа в прошлые годы поставщиками не проводилась в силу их низкой квалификации. Очень важен выбор препаратов и их смесей при хим­обработках, а также определение их влияния на окружаю­щую среду, ибо это касается здоровья людей. Поэтому о предстоя­щих химобработках зеленых насаждений население города должно быть оповещено через СМИ, чем прежние поставщики себя не обременяли.

В нынешнем году, как и в прежние, вместо проведения в Алматы централизованного тендера каждый районный акимат организовал его по-своему. То есть в тендере участвовали и выигрывали различные сомнительные фирмы, ТОО, которые никогда не занимались защитой растений и, следовательно, не имеют квалифицированных сотрудников и специальной аппаратуры для работы в условиях города.

– На улицах наших городов нередко можно встретить людей в масках и с опрыс­кивателями, – говорит он. – Пока они обрабатывают деревья в парках, скверах и аллеях, рядом прогуливаются беременные женщины, мамы с колясками, которые даже не подозревают, что их подвергают смертельной опасности.

По мнению ученого, для эффективного и экономного использования средств, выделенных на защиту зеленых насаждений, необходимо как можно быстрее запретить ядохимикаты, заменив их безопасными биологическими препаратами.