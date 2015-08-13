Ядро интеграции континентального масштаба Свежий выпуск 428 Владимир ОСИПОВ

Политическое решение о присоединении Кыргызстана к интеграционному проекту было принято в декабре 2014 года на заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве. Странами-участницами был подписан договор о вступлении КР в Евразийский экономический союз. Эксперты тогда наперебой комментировали этот факт, находя весьма символичным, что всего за полгода еще не начавший работать союз уже прирос новыми членами. Решение о создании нового интеграционного объединения подписывали страны «тройки» в мае 2014 года, а к стартовой линии подошли уже пять государств: Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

В январе 2015 года организация была запущена, однако приступила к работе в усеченном составе. Ведь договор о вступлении не открывает границ автоматически. Взять тот же Кыргызстан. Лишь в мае Бишкек завершил ратификацию международных договоров по присоединению к Евразийскому экономическому союзу. Вслед за ним ратификационные процедуры завершили страны-участницы ЕАЭС. И только вчера состоялось официальное присоединение КР к евразийскому проекту. На казахстанско-кыргызской границе прошла торжественная церемония отмены таможенного контроля.

Присоединение Кыргызстана придает новый импульс развитию ЕАЭС. Интеграционное объединение усиливает свои позиции на глобальном рынке, превращаясь в новый полюс силы, который еще громко заявит о себе.

К слову, открывающиеся перспективы оценили не только страны постсоветского пространства, но и государства из дальнего зарубежья: подписано соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, аналогичные договоренности прорабатываются с Израилем и Египтом. В дальнейшем планируется либерализация торговли с Южной Кореей, Индией, Турцией, Ираном. Вероятно, не останутся в стороне Китай и ЕС. Таким образом, евразийская интеграция превращается в мегапроект, который имеет все шансы стать органичной частью новой мировой архитектуры. Рост числа участников и партнеров идет на пользу, увеличивая емкость рынка, способствуя упрочению торгово-экономических связей, запуску новых инвестиционных проектов.

Надо сказать, что ЕАЭС открывает перспективы сотрудничества в различных сферах. Договор о Евразийском экономическом союзе предписывает создание к 2016 году общего фармацевтического рынка, к 2019 году – общего рынка электроэнергии, к 2025-му – рынка газа, нефти и нефтепродуктов. Государства – члены союза будут проводить скоординированную политику по целому ряду ключевых отраслей, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и по ряду других направлений.

Одна из ключевых задач Евразийского экономического союза состоит в модернизации промышленности. Это тот самый фронт работы, который в одиночку вытащить гораздо сложнее. В этом контексте стоит напомнить о прошлогодней лекции Нурсултана

Назарбаева, которую Президент прочел в Московском государственном университете, на тему «От идеи Евразийского союза – к новым перспективам евразийской интеграции». Это выступление, как и встреча в МГУ 20 лет назад, когда Глава государства впервые выдвинул идею евразийской интеграции, думаю, еще сыграет свою роль.

Президент выдвинул пять ключевых направлений сотрудничества государств ЕАЭС.

Первое. Формирование базовых условий для ускоренного инновационного технологического прорыва.

Второе. Создание общеконтинентальной экономической и транспортной инфраструктуры.

Третье. Развитие малого и среднего бизнеса, в том числе путем создания институтов финансовой и сервисной поддержки, возможно, на базе Евразийского банка развития.

Четвертое. Поиск инновационных моделей менеджмента, отвечающих уникальной миссии объединения.

Пятое. Активизация культурно-гуманитарных связей.

Если обратиться к подробностям, то, говоря о перспективах взаимодействия, Нурсултан Назарбаев предложил разработать программу евразийского инновационно-технологического взаимодействия на период до 2025 года.

– В ней важно, не распыляя сил и средств, определить совместные точки экономического роста, сформировать ряд индустриальных консорциумов по наиболее перспективным направлениям. Например, в глубокой переработке минеральных ресурсов, аэрокосмической, химической отраслях, машиностроении, агропроизводстве, энергетике, транспорте. Считаю важным учредить на паритетной основе Евразийский инновационный совет, который бы занимался вопросами нашего сотрудничества в сфере инноваций. Надо создать совместные научно-исследовательские кластеры, как на двухсторонней, так и на многосторонней основе, – отметил Глава государства.

Еще один важный элемент сотрудничества – территория ЕАЭС должна стать передовым звеном общеконтинентальной, в масштабах всей Евразии, инфраструктуры. Речь идет не только о строительстве новых и модернизации старых путей железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, но и о создании единой евразийской сети телекоммуникаций.

– Важное значение для прочности будущей евразийской экономики имеет создание единой внутренней газотранс­портной сети, которая бы обеспечила газоснабжение всех национальных экономик по согласованным и одинаковым тарифам. Надо разработать и принять совместную программу «Евразийская энергетика» как дорожную карту глубокой интеграции энергетического комплекса, – отмечал в своей лекции Нурсултан Назарбаев.

Что касается развития малого и среднего бизнеса, то здесь было предложено, помимо всего прочего, сделать акцент на сельское хозяйство. Предложено учредить Евразийскую аграрную академию, которая смогла бы объединить научно-практический потенциал нацио­нальных аграрных отраслей.

Нельзя оставлять без внимания и культурный сегмент важнейшей составляющей национальных экономик. Это и туризм, в том числе историко-культурный, экологический и медицинский, образовательные услуги, которые особенно важны для инновационно-индустриального развития и систем управления.

Глава государства, говоря об интеграции, смотрит несколько глубже на сотрудничество в рамках ЕАЭС. Будучи евразийцем по призванию, Нурсултан Назарбаев считает важной не только экономику, но и процесс культурно-гуманитарного взаимодействия, изучение в школах и вузах государств-участников истории, литературы, культурного наследия и языков друг друга. При этом тесное сотрудничество не должно привести к доминированию какого-то одного сегмента или эрозии национального содержания культур любого из государств ЕАЭС.

В целом Евразийский экономический союз по замыслу Главы государства должен стать ядром интеграции всего континента. Нурсултан Назарбаев строит геоэкономический мост между Востоком и Западом, Европой и Азией, новый центр глобальных инноваций и притяжения для транснационального бизнеса.

Общий рынок, общие правила игры, общее культурно-гуманитарное пространство, объединенная мощь пяти экономик превратят ЕАЭС в один из крупнейших экономических центров мира.