Статьи Ядро послания – устойчивость Дитер БОДЕН, бывший постоянный представитель ФРГ в ОБСЕ, политолог

Ядром данного послания является необходимость обеспечения устойчивого мира. При этом казахстанский Глава государства указывает на нестабильную ситуацию в облас­ти безопасности, выраженную в постоянно появляющихся новых очагах напряжения и военного противостояния. Он призывает к дальнейшим шагам по разоружению и нераспространению. В данной сфере Казахстан является образцовым примером, который снискал на этой почве хорошую мировую репутацию, прежде всего путем собственных многочисленных инициатив, направленных на глобальное разоружение и нераспространение. Данный факт придает опубликованному Манифесту авторитет и доверие.

