Ядро управленцев – профессионалы Свежий выпуск 615 Валентина ФИРОНОВА

Об основополагающих направлениях этого процесса на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов и руководитель управления выявления и анализа коррупционных рисков этого ведомства Динара Джаненова.

Как отметил в своем выступлении Саян Ахметжанов, главный индикатор деятельности агентства – повышение уровня доверия казахстанцев. Среди приоритетных направлений работы также значится защита бизнеса от коррупционных посягательств и вмешательства в деятельность предпринимателей.

– Все это делается, – подчеркнул заместитель главы ведомства, – в контексте требований руководства страны о том, что госаппарат должен относиться к гражданам страны как к потребителям государственных услуг. И здесь важную роль играют новая антикоррупционная идеология, направленная на внедрение принципов меритократии в кадровой политике госорганов, и превентивные меры против коррупции.

Динара Джаненова в свою очередь заострила внимание на совершенствовании отбора специалистов, методах оценки их заслуг и антикоррупционного иммунитета.

– Ориентир, – подчеркнула она, – не формальное знание законов, а профессиональные и личностные качества. Особое внимание уделяется внедрению системы управления талантами на госслужбе, которая позволяет набирать новых сотрудников. Потенциальные лидеры в своей сфере получают шанс для следующей карьерной ступени.

Кроме того, как было отмечено на брифинге, защита принципов меритократии усиливается благодаря внедрению информационных систем, интегрированных со всеми государственными органами, что способствует доступности госуслуг. Важная роль в связи с этим принадлежит колл-центру, сотрудники которого в круглосуточном режиме будут разъяснять казахстанцам нормы законодательства, помогать им разбираться в той или иной ситуации. Координацией этой работы занимается вновь созданное управление антикоррупционного просвещения и связи с общественностью.

Актуальным остается вопрос правового просвещения. Граж­дане, подчас не зная своих прав, вполне могут раскошелиться за те услуги, которые предоставляются бесплатно. В агентстве предусмотрены меры по устранению этого пробела. Причем уровень осведомленности казахстанцев теперь становится одним из критериев оценки эффективности деятельности госорганов по оказанию услуг. И новшество это введено не для галочки. Ответственные задачи также стоят перед управлением анализа и выявления коррупционных рисков, призванного выявлять «лазейки» для махинаций.

Как акцентировалось на брифинге, эффективное противодействие коррупции вполне согласуется с политикой формирования кадрового ядра профессионалов, для которых служение народу и государству – задача наиважнейшая.



