Yahoo может продать свой интернет-бизнес

Совет директоров компании Yahoo намерен обсудить предложение продать свою долю в Alibaba и, возможно, свой изначальный бизнес в интернет-сфере, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на news.day.az
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По данным источников газеты The Wall Street Journal, компания не смогла преодолеть негативные тенденции в развитии и поэтому акционеры изучают альтернативные пути развития.
Основу бизнеса компании составляет сеть сайтов: поисковик Yahoo, почтовый сервис Yahoo Mail, новостной агрегатор Yahoo News и другие. Кроме того, компании принадлежит 15% акций Alibaba, которые оценивают в $30 млрд.
Совет директоров проведет встречи, посвященные дальнейшим мерам, в течение ближайшей недели.