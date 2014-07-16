Yahoo! продаст 140 млн акций Alibaba, сохранив большую часть своей доли в компании

Компания Yahoo! (владеет 24% акций крупнейшего китайского интернет-ритейлера Alibaba Group) продаст 140 млн акций Alibaba в связи с выходом последней на IPO, говорится в квартальном отчете Yahoo, сообщает ИТАР-ТАСС. Ранее сообщалось, что Yahoo необходимо будет продать 208 млн акций или около 40% от текущей доли в Alibaba.

Однако согласно сообщению компании, Yahoo удалось сохранить большую часть своей доли в Alibaba. В настоящее время Yahoo владеет 523,6 млн акций Alibaba.

"Yahoo и Alibaba Group приняли решение о внесении изменений в соглашение о продаже акций в связи с IPO Alibaba. По итогам соглашения, Yahoo сократит количество акций Alibaba на 140 млн ценных бумаг", - заявил финансовый директор Yahoo Кена Голдмана.

По его словам, Yahoo вернет своим акционерам по меньшей мере половину доходов от продажи своей доли в Alibaba после выхода последней на IPO. На этом фоне акции Yahoo подорожали примерно на 2% после закрытия торгов до $35,6 за бумагу. Капитализация компании составляет $35,8 млрд.

По данным Yahoo, выручка Alibaba Group в 1 квартале 2014 года увеличилась на 42% по сравнению с 1 кварталом 2013 года и достигла $1,966 млрд, а чистая прибыль за отчетный период выросла на 36% - до $926 млн.

Эксперты полагают, что IPO Alibaba станет крупнейшим в истории американского фондового рынка США и позволит китайскому холдингу привлечь около $20 млрд. Сама компания при этом может быть оценена в $168 млрд.

Alibaba - китайская частная компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Группа обладает собственной электронной платежной системой Alipay, а также управляет интернет-магазинами Taobao.com и AliExpress.

Yahoo! - американская технологическая компания, более известная своей поисковой системой Yahoo Search и связанными с ней продуктами: Yahoo Directory, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance и т.д. Также компания владеет 24% акций интернет-гиганта Alibaba, которая планирует выйти на IPO. Акции Yahoo! торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.