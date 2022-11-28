«Якорь» для сельской молодежи

Вот и для Айдоса Чопаева грант, выданный государством, стал тем «якорем», который удержал его в родном селе. А между прочим, на первых порах все в жизни молодого парня складывалось в пользу того, что он осядет в близком городе-столице...

После окончания девяти классов в школе села Шортанды он подал документы в столичный колледж общественного питания. Отучился в нем и стал обладателем сразу четырех специальнос­тей: повара, бармена, технолога-калькулятора и официанта. Как почти все однокашники, с возвращением в село повременил и устроился в городском ресторане поваром.

Казалось бы, все в жизни складывалось, как надо. Но все же полного удовлетворения от городской жизни не наступало. На кухне ресторана парень из села оставался пусть и неплохо оплачиваемым, но наемным работником, а ему хотелось иметь свой бизнес, созданный собственными руками. Поэтому однажды Айдос принял решение уволиться и вернуться домой.

Дома, по его словам, первым шагом на предпринимательской стезе стала организация мини-откормочной площадки на личном подворье. Он начал закупать у односельчан молодняк крупного рогатого скота, фураж, сено для откорма. Научился отлично ориентироваться в рыночной конъюнктуре, ценах и закономерностях их колебания.

Рассказал, что тонна фуража нынче стоит 50–60 тыс. тенге. Закупать приходится впрок, чтобы не прогадать с ценами, которые могут резко скакнуть вверх. Для спокойного, без кормовых проблем прохождения зимовки требуется до 50 рулонов сена. Каждый из них стоит около 10 тыс. тенге.

Из местных пород скота предпочтительней откармливать бычков породы ақбас (белоголовая). Такая животина в возрасте года и 9 месяцев может набрать в весе до 400 килограммов.

Важным этапом в карьере начинающего фермера-животновода стало участие в Государственной программе «Бастау бизнес». Вмес­те с другими односельчанами, мечтающими о собственном деле, он прослушал курс лекций по основам предпринимательства. Это одно из обязательных условий для участия в программе.

После лекций подтвердил знания и подготовил бизнес-проект. Далее защитил его перед районной комиссией и стал обладателем безвозмездного гранта в размере 1 млн 200 тыс. тенге, выделенного на развитие собственного бизнеса. Названная сумма была использована для закупа молодняка лошадей. В настоящее время они также находятся на откорме. Вот таким бизнесом обладает 20-летний парень из села Шортанды.

Но и это еще не все. Айдос рассказал, что параллельно с основными делами занят еще и строи­тельством собственного дома. Как только он будет готов, обзаведется семьей. Вот такой основательный, крестьянский подход в любом вопросе демонстрирует молодой сельский предприниматель.

Относительно выбора его сверст­никами города он имеет свое мнение.

– Большая часть сельской молодежи предпочитает уехать в город, – рассуждает он. – А там приходится снимать жилье и отдавать за него основную часть заработка. Но какой смысл тратить драгоценные годы на такую жизнь? Сейчас в селе есть возможность для самореализации, в том числе – развития собственного дела. Поэтому, прежде чем оправляться искать удачи в город, стоит крепко подумать.

По информации руководителя КГУ «Центр занятости Шортандинского района» Сагадата Абылкаирова, с увеличением размера гранта на развитие собственного бизнеса в два раза интерес к соответствующей государственной программе у молодежи резко вырос. Стоит отметить, что поднялось и качество соискателей грантов, которые становятся участниками программы «Бастау бизнес». Это большей частью молодые люди в возрасте 25–26 лет с дипломами колледжей и вузов, имеющие четкие цели в жизни.

Общая сумма, которая предназначена для выдачи в виде грантов Центром занятости райо­на в 2022 году, равна без малого 27 млн тенге. В числе уже действующих – 18 проектов, основанных на безвозмездных грантах. Помимо откорма и разведения скота молодые сельские бизнесмены открыли сварочный цех, салон красоты, общественную баню, линию по переработке вторсырья, производству кирпича, ателье по ремонту обуви...

До конца года этот список прирастет и другими бизнес-проектами. К числу тех, для кого безвозмездный грант государства стал «якорем» и одновременно шансом для первых шагов в сельском бизнесе, Айдос Чопаев уверенно относит и себя.