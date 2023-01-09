«Якоря» поддержки

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Асель Муканова

Трагические январские события стали не только реальной угрозой для государственности, но и психологической травмой для всех, кто их пережил.

Район пересечения улиц Джандосова и Айманова, где живет мой психолог Екатерина Брызгалова, пострадал в ходе трагических событий меньше всего. Но выстрелы местные жители слышали на протяжении нескольких ночей и страху натерпелись не меньше других.

В семье двое детей, одному из которых на тот момент не было и года. Все эти дни малыши были вынуждены сидеть в четырех стенах. Взрослые по очереди выходили за продуктами, и порой это тоже становилось настоящим испытанием.

– У многих людей не оказалось наличных денег. Из-за того, что не работал Интернет, люди не могли оплачивать переводами, QR-кодами, банковскими картами, – рассказывала Екатерина про те дни. – В магазины какое-то время не поступали продукты. Это вызывало панику. Многие начали скупать все без разбора. Вообще у нас страх голода заложен на генетическом уровне, наши бабушки еще сухари сушили. Когда на третий день увидели, что хозяева магазина напротив сами поехали и привезли товар, так как доставка не работала, стало немного спокойнее. Но мы все же закупили полуфабрикаты. Ведь лишний раз выйти в магазин было страшно.

Как психолог Екатерина понимала, что это сильный стресс, который разрушает клетки головного мозга, блокирует работу сознания. Тело от стресса начинает болеть. И каждый справляется с ним по-разному.

– Кто-то уборку затевает, кто-то много ест. Очень важно создать для себя «безопасную зону» – это привычные упражнения, делая которые организм успокаивается. И тогда разум приходит в нормальное состояние. Например, я очень впечатлительный человек, и когда у меня у самой начинались приступы паники, делала привычные дыхательные упражнения. Мой организм привык: если я дышу, значит все в порядке. Телу нужны «якоря». Если наше тело и психика к чему-то привыкают, это потом сильно помогает в экстренных случаях, – делится опытом психолог.

Со словами поддержки она все это время обращалась к своим близким и знакомым посредством SMS. Разговоры тоже помогают справиться со стрессом. Еще можно записывать свои чувства и переживания в дневник. Это хорошо освобождает психику от лишнего груза, утверждает специалист. А вот алкоголь только усугубит психоэмоциональное состояние.

– В те дни было очень много вопросов. Почему наш город остался без защиты? Как это предотвратить? Как себя защитить? Мои друзья, живущие в центре, рассказывали, что толпа людей громит все на своем пути и никто их не останавливает. Конечно, было страшно, что эти бандиты дойдут и до нашего района, – признается Екатерина.

На третий-четвертый день в городе стало больше людей, машин, и это успокаивало. Радовали новости о том, что горожане помогают друг другу, создают народные дружины. С экранов призывали довериться властям, люди начали действительно сплачиваться, вооружившись девизом «Вместе мы – сила».

– Столько новостей, как в эти дни, я никогда не смотрела. Но очень больно было видеть, как хоронят молодых ребят, я плакала вместе с их родителями, – говорит Екатерина. – Очень грустно, что Казахстан попал в такую ситуацию. Тогда было сложно все осознать и сформулировать. Но я рада, что вместе мы все это пережили и вернулись к нормальной жизни.

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