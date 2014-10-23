В мире Якутские охотники попросили 56 миллионов рублей на отстрел волков Марат Манаспаев

Для того чтобы взять под контроль популяцию хищников, потребуется 56,5 млн рублей. Такое предложение выдвинули на заседании республиканского совета по охоте и охотничьему хозяйству представители департамента охотничьего хозяйства и Минсельхоза Якутии, сообщает kazpravda.kz.



В 2014 году на истребление волков было выделено 26 млн рублей. Однако сейчас этой суммы хватит только на защиту от хищников в густонаселенных районах. В настоящее время численность волков в регионе оценивается в 6,5 тыс., что почти в три раза выше необходимого количества, определенного учеными. Для регуляции численности хищников требуется увеличение расходов на мониторинг, оснащение и оплату охотничьих бригад, закупку техники и ГСМ.



Для наблюдения и отстрела животных с воздуха этой осенью были закуплены два аэрошюта – сверхлегких летательных аппарата, способных взлетать практически без разбега. По сведениям Минсельхоза Якутии, в этом году волки уже причинили сельскому хозяйству Якутии ущерб в 83,5 млн рублей. На 1 октября 2014 года охотничьими бригадами уже убито 574 волка.