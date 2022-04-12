В январских беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов. Спикер отметил, что наиболее активными были группы Джумагельдиева (Дикого Армана), «Казах­станские» и «Айшуак-Жантугел». Арестованы 23 члена ОПГ, в том числе четыре «преступных авторитета».

– На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признаны 547 человек, из которых под арес­том находятся 269 лиц, – сказал Елдос Килымжанов.

Представитель ГП, в частности, рассказал об аресте в Алматы гражданина Ш., который во время январской трагедии, похитив винтовку из оружейного магазина «Анна», совершил нападение на аэропорт, департамент полиции и управление полиции Алмалинского района Алматы. Также на брифинге были раскрыты подробности задержания гражданина Н., который в те дни вместе с сообщниками захватил здание «Казаэронавигации» и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы. А на днях специальными прокурорами задержаны 10 жителей Алматинской области, причастных к организации массовых беспорядков перед акиматом города Алматы.

По словам Елдоса Килымжанова, по подозрению в финансировании массовых беспорядков и организации доставки арматуры, камней и «коктейлей Молотова», использованных в январе при нападении на акимат Шымкента и департамент полиции, задержаны некий С. и еще 52 участника массовых беспорядков на площади, 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям. В Жамбылской области установили 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников беспорядков. Арес­тованы два лидера ОПГ региона.

– Работаем и по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы, – продолжил Елдос Килымжанов. – Руководители этих органов приз­наны подозреваемыми.

На брифинге были озвучены и предварительные результаты расследований по установлению обстоятельств гибели людей. В Кызылординской области, нап­ример, установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть. По словам заместителя начальника службы уголовного преследования, 5 января на местную полицейскую службу ДП Кызылординской области было совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, где открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины.

– Полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших, – уточнил Елдос Килымжанов. – Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание.

Выяснилось, что после второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции – начальника местной полицейской службы Ибраева и командира роты Естаева. Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков (ранее судимый) в упор выстрелил из обреза в командира роты Естаева. Ответным огнем стрелявший был убит. А сам Естаев с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти.

Также специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в городе Алматы. Всего было четыре стрелка, тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных террористов.

Из выступления начальника следственного департамента МВД РК Санжара Адилова стало известно, что в производстве следователей органов внут­ренних дел сейчас находятся 1 090 уголовных дел. Остаются под стражей 165 лиц, все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан на сумму более 340 млн тенге. Обнаружено и изъято 1 430 единиц оружия и более 35 тыс. боеприпасов.

Так, 29 марта по подозрению в совершении нападения на здание департамента полиции Жамбылской области задержан житель Тараза, который в ночь на 6 января похитил со склада административного здания несколько единиц оружия. Другой житель Тараза, активный участник массовых беспорядков, в ходе следственных мероприятий показал еще два схрона с ранее похищенным им оружием из ДП Жамбылской области. А в Алматы установлена причастность к нападению и хищению оружия из магазина «Камерад» двух жителей указанного города. Они хранили похищенное во дворе арендуемого дома. Подозреваемые взяты под стражу.