В ходе расследования январских беспорядков 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам. Реальные же сроки лишения свободы получили 17 подсудимых. Об этом сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК отметил, что расследованием событий «трагического января» занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров: в их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 – по актам терроризма, 47 – по массовым беспорядкам.

«На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 269 лиц. В целом по стране следственными органами расследуется 3 702 уголовных дела. Большинство из них - это кражи, грабежи, хранение оружия и другие несложные преступления. Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий, дела сразу направляются в суд. Судами за эти преступления уже осуждено 152 лица», – добавил спикер.

Елдос Килымжанов отметил, что на сегодня в связи с признанием вины и возмещением ущерба 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам.

Реальные же сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

«Приговором Жетысуского районного суда города Алматы к 4 годам лишения свободы осужден ранее судимый в 2021 году, находящийся под пробационным контролем гражданин С. Он мародерствовал и во время массовых беспорядков совершил кражу на крупную сумму. Приговором Алмалинского районного суда города Алматы к 3 годам реального лишения свободы осужден гражданин М. за хищение 4-х ружей и боеприпасов из оружейного магазина «Анна», – резюмировал представитель надзорного органа.