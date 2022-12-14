Более тысячи участников январских беспорядков попали под амнистию – Генпрокуратура

В ноябре президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских событий, подчеркнув, что, "проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения".

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Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов назвал количество участников январских беспорядков, попавших под амнистию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, на сегодня применена амнистия в отношении 1 071 лица.

"В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении девяти человек, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам", – сказал Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что судами сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 - подучетные пробации, а 75 освобождены от наказания.

В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы, с применением акта амнистии, освобождены 60 человек, а из пробационного контроля - 68.