Более тысячи участников январских беспорядков попали под амнистию – Генпрокуратура

В ноябре президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских событий, подчеркнув, что, "проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения".
Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов назвал количество участников январских беспорядков, попавших под амнистию, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, на сегодня применена амнистия в отношении 1 071 лица.
"В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении девяти человек, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам", – сказал Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.
Он отметил, что судами сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 - подучетные пробации, а 75 освобождены от наказания.
В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы, с применением акта амнистии, освобождены 60 человек, а из пробационного контроля - 68.