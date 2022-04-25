Январские беспорядки: детали нападения на аэропорт Алматы озвучили в Генпрокуратуре

Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил детали нападения на аэропорт Алматы в ходе январских событий, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Елдос Килымжанов прояснил роль некоторых преступников в ходе нападения на аэропорт Алматы.

«5 января 2022 года «Н» в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта, парализовав деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов», - отметил спикер.

В это время, добавил Килымжанов, вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта.

«Действия «Н» квалифицированы по статье 255 УК – акт терроризма. Его причастность подтверждается совокупностью собранных доказательств. Продолжается работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников январских событий», - резюмировал спикер.