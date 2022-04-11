Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил на брифинге в СЦК причины применения табельного оружия полицейскими в отношении 24 лиц во время январских беспорядков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Кызылординской области установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть. Так, 5 января на местную полицейскую службу департамента полиции Кызылординской области было совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины", – сообщил спикер.

Он отметил, что в этой связи полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших.

"Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание. После второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции - начальника местной полицейской службы Ибраева и командира роты Естаева. Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков, ранее судимый, в упор выстрелил из обреза в командира роты Естаева. Ответным огнем стрелявший был убит", – рассказал спикер.

Со слов Килымжанова, Естаев с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти.

"Всего за 12 часов осады было совершено более 10 вооруженных нападений на здание местной полицейской службы. В результате их отражения погибло 20 нападавших. Также была совершена попытка захвата здания городского управления полиции Кызылорды. При отражении атаки было применено оружие в отношении 4 нападавших лиц, которые скончались. В тот же день в Атырауской области преступники устроили погром в здании акимата, сопровождающийся применением насилия в отношении сотрудников полиции и военнослужащих. Оружие полицейские не применяли до последнего, даже когда многие из них получили тяжкие телесные повреждения", – продолжил Елдос Килымжанов.

Спикер рассказал, что после неоднократных выстрелов в воздух и реальной угрозы жизни, полицейские применили огнестрельное оружие, от которого погиб один нападавший.

"Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в Алматы. Всего было 4 стрелка, тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Им оказался гражданин "С", который в ходе "январских событий", расположившись на крыше жилого дома, вёл прицельный огонь в сотрудников департамента полиции Алматы", – резюмировал Килымжанов.

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры заявил, что в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных 3-х террористов.