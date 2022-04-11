Происшествия
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Елисеева Екатерина
корреспондент

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил на брифинге в СЦК причины применения табельного оружия полицейскими в отношении 24 лиц во время январских беспорядков, передает корреспондент Kazpravda.kz

"В Кызылординской области установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть. Так, 5 января на местную полицейскую службу департамента полиции Кызылординской области было совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины", – сообщил спикер. 

Он отметил, что в этой связи полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших.

"Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание. После второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции - начальника местной полицейской службы Ибраева и командира роты Естаева. Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков, ранее судимый, в упор выстрелил из обреза в командира роты Естаева. Ответным огнем стрелявший был убит", – рассказал спикер.

Со слов Килымжанова, Естаев с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти.

"Всего за 12 часов осады было совершено более 10 вооруженных нападений на здание местной полицейской службы. В результате их отражения погибло 20 нападавших. Также была совершена попытка захвата здания городского управления полиции Кызылорды. При отражении атаки было применено оружие в отношении 4 нападавших лиц, которые скончались. В тот же день в Атырауской области преступники устроили погром в здании акимата, сопровождающийся применением насилия в отношении сотрудников полиции и военнослужащих. Оружие полицейские не применяли до последнего, даже когда многие из них получили тяжкие телесные повреждения", – продолжил Елдос Килымжанов.

Спикер рассказал, что после неоднократных выстрелов в воздух и реальной угрозы жизни, полицейские применили огнестрельное оружие, от которого погиб один нападавший.

"Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в Алматы. Всего было 4 стрелка, тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Им оказался гражданин "С", который в ходе "январских событий", расположившись на крыше жилого дома, вёл прицельный огонь в сотрудников департамента полиции  Алматы", – резюмировал Килымжанов.

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры заявил, что в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных 3-х террористов.

Популярное

Все
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Видео с мертвой рыбой в водоеме Ботанического сада прокомментировал акимат Нур-Султана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
"Перепутавшую" детскую площадку со стоянкой автоледи наказали в Алматы - видео
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Зерновой замес
Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ
Хадж в этом году сможет совершить один миллион паломников
Как уничтожаются наркотики, показали полицейские
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Происшествия
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть не…
Происшествия
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников я…
Происшествия
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядко…
Происшествия
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков –…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021