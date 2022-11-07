В Казахстане началась амнистия участников январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных. Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 5 подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести. Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым амнистия будет применяться судом", – заявил спикер.

Он отметил, что по январским событиям правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований.

"В том числе по фактам терроризма – 27 дел, по массовым беспорядкам – 131 и по убийствам – 146. В качестве подозреваемых признаны 1 612 лиц, из них 787 – за участие в массовых беспорядках. Среди задержанных 41 член ОПГ (организованная преступная группа – прим. ред.), 126 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои", – резюмировал Килымжанов.

Напомним, 2 ноября 2022 года глава государства подписал закон об амнистии участников январских событий. По предварительным данным, общее число лиц, подпадающих под амнистию, около полутора тысячи человек.