Общество

Январские события показали слабую систему реагирования на ЧС в стране – депутат НПК

Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса, член фракции Народной партии Ерлан Смайлов считает, что после январских событий особую актуальность приобретает вопрос надлежащего реагирования на чрезвычайные ситуации. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, данная проблема затрагивает обширный пласт организационных и законодательных аспектов, относящихся к зоне ответственности целого ряда государственных органов республиканского и местного уровней - МЧС, Минздрав, Минтруда, МВД.

«Как показывает практика участившихся в последние годы чрезвычайных проиcшествий и ситуаций, система медицины катастроф, как и система здравоохранения в целом, не готовы к таким вызовам. В условиях нестандартной ситуации МЗ и МЧС РК не хватает в первую очередь оперативности, компетенции и практики кризис-менеджмента, а также ответственности и полномочий. В свою очередь ответственные государственные органы и службы местного уровня неспособны к самостоятельной эффективной организации и большей частью пребывают в ожидании приказов и согласований вышестоящих структур. В результате государство не смогло должным образом обеспечить исполнение своей важнейшей функции в сфере здравоохранения – доступность медицинской помощи населению», - считает мажилисмен.

В этой связи депутат требует кардинального переосмысления системы реагирования на ЧС в новых условиях. Ерлан Смайлов предлагает создать межведомственную рабочую группу по изучению проблем в организации реагирования на ЧС, включая вопросы медицины, социальной защиты, охраны правопорядка, коммунальных служб, снабжения, связи, банковской системы и пр., в том числе по следам январских событий.

Также по мнению депутата, важно вовлечь в работу экспертов и международные организации.

Кроме того, нужно произвести полный анализ всех регламентов, алгоритмов и процессов, планов действий, каналов информирования с выявлением барьеров, нестыковок и других препятствующих эффективности факторов.

«При отключении интернета предлагаем не отключать медучреждения или обеспечить их собственными серверами с соответствующими базами данных, а также разработать стандарты, сформировать службу и обеспечить дистанционную консультативную поддержку пациентов в случае введения режима ЧС», - сказал депутат.

Также он предлагает изменить алгоритм выделения средств государственного материального резерва МЧС во время режима ЧП для объектов здравоохранения, социальных объектов, населения; закрепить право принятия решения за местными исполнительными органами или маслихатами.

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