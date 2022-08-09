Январские события: пытки утюгом 23 подозреваемых доказала Генпрокуратура РК

В Генеральной прокуратуре РК рассказали о результатах расследования пыток, сообщает Kazpravda.kz.

"Во исполнение поручения Главы государства органами прокуратуры продолжается расследование уголовных дел в отношении сотрудников полиции, применивших в период январских событий пытки к задержанным. В настоящее время специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в департаменте полиции Алматинской области", - проинформировали в ведомстве.

В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в Талдыкоргане, отметили в пресс-службе.

Подозреваемыми по статье 146 Уголовного кодекса признаны 5 сотрудников полиции, в числе которых 3 сотрудника управления криминальной полиции, инспектор управления административной полиции и сотрудник СОБР.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Генпрокуратуре.

Расследование других фактов применения пыток близится к завершению, добавили в ведомстве.