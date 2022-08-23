Январские события: полиция расследует 40 дел о превышении власти

Более 4 600 тысяч дел возбуждено по январским событиям. Об этом сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целом следователями полиции по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела. Их них 2,5 тысячи – по кражам, 710 – по фактам хищения либо хранения оружия, 418 – по фактам хулиганства, 199 – по фактам уничтожения имущества, 26 – по совершенным разбоям и грабежам. В целом, следователями полиции проведено порядка 40 тысяч следственных действий, допрошено свыше 15 тысяч граждан, назначено более 2,5 тысячи различных экспертиз", – сообщил спикер.

Он отметил, что на данный момент окончено производство по 971 делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды. По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы.

"К реальным срокам лишения свободы приговорены 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – 4. В результате расследований обеспечено возмещение ущерба пострадавшим гражданам на сумму порядка 360 млн тенге", – дополнил Адилов.

По его словам, на стадии досудебного расследования и рассмотрения дел в судах подозреваемые возместили ущерб потерпевшим на сумму более 15 млн тенге.