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Общество
Январские события: осуждены захватчики аэропорта Актобе
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил новые детали расследования январских событий, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В Актюбинской области в отношении трех подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор. Согласно установленным обстоятельствам, 5 января текущего года указанные лица совершили захват международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности", – сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

В результате, отметил он, работа стратегического объекта была заморожена на двое суток, задержаны внутренние и международные рейсы, причинен значительный ущерб.

По его словам, судом обвиняемые приговорены к различным мерам наказания.

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