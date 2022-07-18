Январские события: осуждены захватчики аэропорта Актобе

Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил новые детали расследования январских событий, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"В Актюбинской области в отношении трех подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор. Согласно установленным обстоятельствам, 5 января текущего года указанные лица совершили захват международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности", – сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.



В результате, отметил он, работа стратегического объекта была заморожена на двое суток, задержаны внутренние и международные рейсы, причинен значительный ущерб.



По его словам, судом обвиняемые приговорены к различным мерам наказания.