Январское ЕНТ: пороговый балл набрали около 83% абитуриентов

Образование
76
Елисеева Екатерина
корреспондент

Максимальный балл - 139 - набрали 5 тестируемых.

Фото: Kazpravda.kz

Директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев рассказал на брифинге в СЦК о результатах январского ЕНТ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Около 123 тысяч абитуриентов сдали январское Единое национальное тестирование в 2023 году. Среди них студенты, желающие перевестись из творческих специальностей в другие направления подготовки, а также на педагогические направления на платной основе, и выпускники школ текущего года, которые хотят зачислиться в вузы на платной основе", – сказал спикер.

По его словам, 77% (95 тысяч) выпускников прошли тестирование на казахском языке, 23% – на русском, 91 человек – на английском языке. Также, приняли участие 274 ребенка с особыми образовательными потребностями.

Пороговый балл с начала проведения январского ЕНТ - более 50 - набрали около 83% (103 тысячи) абитуриентов, 17% или 21 тысяча человек не смогли преодолеть пороговые баллы.

"Что касается среднего балла, то он составил 76. Максимальный балл - 139. Его набрали 5 тестируемых. Будет вестись пост мониторинг. Мы будем проверять видеозаписи, а также логи - цифровой след. Если будут выявлены нарушения, то сертификаты аннулируем", – дополнил Емелбаев. 

 

 

 

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