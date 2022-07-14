Японии не было равных

В Нур-Султане завершился 21-й чемпионат Азии по волейболу среди женских команд до 20 лет.

За титул лучшей команды континента на площадке легкоатлетического центра Назарбаев Университета сразились девять команд – участниц из Японии, Китая, Таиланда, Китайского Тайбэя, Южной Кореи, Ирана, Индии, Узбекистана и Казахстана, которые были разделены на две группы.

Парад матчей завершающего дня турнира открыл поединок Индии и Казахстана за 7-е итоговое место. Встреча выдалась динамичной и до последней минуты держала в напряжении болельщиков. Со счетом 3:2 победила сборная Индии. Подопечные Валерия Шиндова финишировали на предпоследнем месте, а позади сборной Казахстана оказалась только национальная команда Узбекистана.

Следующей парой соперников выступили Китайский Тайбэй и Иран. Схватка за мес­то в пятерке лучших завершилась в пользу китайской дружины 3:1. Игра за «бронзу» турнира между Южной Кореей и Таиландом заставила фанатов изрядно понервничать: противницы бились все пять сетов, по итогам которых чаша весов склонилась на сторону тайской сборной (3:2), которая и стала третьей на турнире.

Финальное соперничество команд Китая и Японии прошло без особой интриги: японки уверенно разобрались со своими единственными обидчицами в подгруппе за три партии (3:0) и завоевали «золото» женского чемпионата Азии по волейболу до 20 лет.

По завершении матчей в Атлетическом центре Назарбаев­ Университета состоялись торжественная церемония награждения призеров первенства и чествование победителей в индивидуальных номинациях.

Так, самым ценным игроком турнира и одной из двух лучших доигровщиц была признана Анна Уемура из команды – победительницы чемпионата. Также японки Каджи Харука и Амика Токумото стали, соответственно, лучшими связующими и либеро. Отмечены были и китайские спортсменки: Ванг Ифан получила звание лучшей доигровщицы, а Жанг Хонгзиян – лучшей блокирующей. Туняпоо Нантикан из тайской сборной также была награждена в качестве лучшей блокирующей.

Отметим, что первенство континента одновременно является отборочным турниром к чемпионату мира, где две лучшие команды, представляющие Азию и Океанию, прошли квалификацию на чемпионат мира по волейболу среди женщин до 21 года.