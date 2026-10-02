ПМЖ в Японии обойдется иностранцам дороже: в Токио хотят оставлять в стране обеспеченных людей, выучивших язык, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

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Япония ужесточила требования к иностранцам, желающим получить статус постоянного жителя, в рамках курса премьер-министра Санэ Такаити на усиление миграционного контроля.

Согласно новым правилам, которые будут вводиться поэтапно, иностранцам, намеренным остаться в Японии на постоянной основе, придется доказать, что их годовой доход выше среднего и что они способны поддерживать непринужденную беседу на японском языке.

С четверга также в 20 раз вырастет размер сбора за подачу заявки. В одном из миграционных отделений в центре Токио выстроились сотни людей, надеявшихся завершить оформление документов до подорожания.

«Я понимаю, что чрезмерный прием иностранцев может размыть уникальную культуру Японии. Но, в то же время, с учетом низкой рождаемости и старения населения, Япония вынуждена принимать иностранцев», – сказал родившийся в США студент Юйцзе Тёно, один из ожидавших в очереди.

Несмотря на стремительное старение населения и острую нехватку рабочей силы во многих отраслях, сопротивление иммиграции в Японии растет, что подталкивает Такаити к ужесточению правил для иностранных граждан.

«По мере роста числа иностранцев, постоянно проживающих в Японии, правительство сталкивается с тем, что часть граждан испытывает тревогу и чувство несправедливости», – написала Такаити в развернутом посте в соцсети X в воскресенье, добавив, что добивается «упорядоченного сосуществования» с иностранцами.

Программы по привлечению иностранных работников подпитывают общественные опасения: антиимиграционные настроения распространяются в соцсетях, а ложные утверждения – в том числе о том, что значительная часть социальных выплат в Японии приходится на иностранцев и что они делают японские улицы менее безопасными, – широко расходятся по сети.

Тем не менее, эксперты и многие бизнес-лидеры предупреждают, что Японии необходимо принимать больше иностранных работников, чтобы сохранить экономическую устойчивость.

«Японии следует перестать воспринимать иностранцев лишь как временную рабочую силу и вместо этого стимулировать их долгосрочное закрепление, расширяя обучение японскому языку и улучшая условия их жизни и труда», – отмечала деловая газета Nikkei в недавней статье.

Тема иностранцев стала одной из ключевых на прошлогодних выборах в верхнюю палату парламента, на которых резкий рост показала партия «Сансэйто», выступающая под лозунгом «прежде всего японцы» и описывающая иммиграцию как «тихое вторжение».

Изменения, вступившие в силу в четверг, могут помешать части иностранцев подать заявление на постоянный вид на жительство, но не приведут к немедленному выезду уже проживающих в стране людей.

Согласно новым нормам, сбор за подачу заявления на получение постоянного вида на жительство вырастет с нынешних 10 000 иен (56 €) до 200 000 иен (1 116 €).

Кандидаты также должны продемонстрировать «понимание» общественных норм и подтвердить ожидаемый размер пенсионных выплат, сопоставимый с пенсией человека, который платил пенсионные взносы в течение 30 лет.