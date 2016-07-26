Японский грузовой корабль стартует к МКС в октябре

Япония запустит очередной беспилотный грузовой корабль "Конотори-6" к Международной космической станции 1 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Запуск будет произведен с космодрома Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIB. Как ожидается, грузовик доставит на станцию батареи японской компании GS Yuasa International, которые будут обеспечивать энергоснабжение МКС, передает ТАСС.
"Конотори-6" планируется использовать также для проведения эксперимента по очистке орбиты Земли от скоплений космического мусора. По мнению японских инженеров, если к нежелательному объекту применить электрический ток, получится изменить траекторию его движения и "столкнуть" в атмосферу, где он сгорит.
Запуск будет произведен с космодрома Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIB. Как ожидается, грузовик доставит на станцию батареи японской компании GS Yuasa International, которые будут обеспечивать энергоснабжение МКС, передает ТАСС.
"Конотори-6" планируется использовать также для проведения эксперимента по очистке орбиты Земли от скоплений космического мусора. По мнению японских инженеров, если к нежелательному объекту применить электрический ток, получится изменить траекторию его движения и "столкнуть" в атмосферу, где он сгорит.