В мире
Японский отель предложил гостьям "номера плача"
В отеле Mitsui Garden Yotsuya, расположенном в токийском районе Синдзюку, появились специальные "номера плача" для женщин. Они были созданы для того, что гостьи могли дать волю своим чувствам в комфорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет The Daily Mail, руководство гостиницы отметило, что такие номера помогут дамам снять стресс или преодолеть любые эмоциональные переживания.

"Номера плача" оснащены роскошными салфетками, чтобы женщины могли вытирать слезы так, чтобы их глаза не опухли на следующее утро. Чтобы стимулировать эмоции, в комнатах представлена коллекция грустных комиксов манга и фильмов, которые заставляют расплакаться. В частности, гостьи отеля могут посмотреть "Форест Гампа".

Стоимость "номера плача" составляет 10 тысяч йен за ночь (около $83). 

Ранее стало известно, что летом в японской префектуре Нагасаки откроется отель, персонал которого будет представлен исключительно роботами. Стоимость ночлега в нем обойдется от $60 до $153.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 сентября
Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые процедуры
В Антикоре прокомментировали высказывания Бакытгуль Хаменовой о необоснованном преследовании
Токаев посмертно наградил погибшего в Абайской области пожарного
Казахстан ведет переговоры по релокации с 51 иностранной компанией
Потушен крупный лесной пожар в Аулиекольском районе
Перезагрузки политики охраны материнства и детства ждут в Казахстане
Семья погибшего в Абайской области пожарного получит квартиру
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 сентября
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Пожары в Костанайской области: Президент намерен посетить оперативный штаб
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
Уроков математики, физики, химии и биологии станет больше в школах Казахстана
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го

Читайте также

В мире
Карл Третий: следующим британским монархом стал сын Елизаве…
В мире
D-Day: как будут прощаться с королевой
В мире
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
Происшествия , В мире
Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань воз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]