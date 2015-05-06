Японский отель предложил гостьям "номера плача"

В отеле Mitsui Garden Yotsuya, расположенном в токийском районе Синдзюку, появились специальные "номера плача" для женщин. Они были созданы для того, что гостьи могли дать волю своим чувствам в комфорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как пишет The Daily Mail, руководство гостиницы отметило, что такие номера помогут дамам снять стресс или преодолеть любые эмоциональные переживания.
"Номера плача" оснащены роскошными салфетками, чтобы женщины могли вытирать слезы так, чтобы их глаза не опухли на следующее утро. Чтобы стимулировать эмоции, в комнатах представлена коллекция грустных комиксов манга и фильмов, которые заставляют расплакаться. В частности, гостьи отеля могут посмотреть "Форест Гампа".
Стоимость "номера плача" составляет 10 тысяч йен за ночь (около $83).
Ранее стало известно, что летом в японской префектуре Нагасаки откроется отель, персонал которого будет представлен исключительно роботами. Стоимость ночлега в нем обойдется от $60 до $153.