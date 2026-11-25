Японская компания Aster, много лет выпускавшая комплектующие для Toyota, переориентировала часть производства на оборонную отрасль, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Как сообщило агентство Reuters, переход автопоставщиков к выпуску продукции военного назначения стал частью стратегии Токио по масштабному укреплению обороноспособности страны. Японское правительство рассчитывает использовать действующие промышленные цепочки, чтобы ускорить перевооружение на фоне глобальных угроз.

Для автомобильной отрасли диверсификация производства также становится способом компенсировать сокращение выпуска машин. В 2025 году Япония произвела почти на 900 тыс. автомобилей меньше, чем 10 лет назад.

Ключевую роль в привлечении поставщиков к оборонным проектам играет Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) при минобороны Японии. Ведомство оценивает возможности предприятий, помогает им наладить сотрудничество с оружейными компаниями и предлагает финансовую поддержку.

Пока на военные заказы преимущественно переключаются небольшие и средние производители автокомпонентов. Крупнейшие японские автоконцерны, включая Toyota, Honda и Nissan, занимают более осторожную позицию.

«Беспилотники - гораздо более выгодный бизнес», - приводит Reuters слова генерального директора Aster Такэнобу Хонго.

В Toyota, напротив, заявили об отсутствии планов работать в оборонной сфере.