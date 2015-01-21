Японский синдром

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Изменения в традиционной модели гендерных отношений привели к увеличению возраста вступления в брак, росту доли никогда не состоявших в браке и самому высокому уровню разводов после Второй мировой войны.
Низкая рождаемость приводит к быстрому старению населения, сокращению трудоспособного населения, существенному увеличению демографической нагрузки. Такие демографические изменения могут вызывать множество серьезных проблем, включая кризис государственной пенсионной системы, дефицит рабочей силы, экономический спад и снижение общественного благосостояния.
На протяжении послевоенной истории Япония прошла три этапа демографической политики – от политики сокращения рождаемости в послевоенный период через политику невмешательства в 70-е годы до активной пронаталистской политики начала XХI века. Проблема низкой рождаемости стала волновать японскую общественность с 1989 года, когда коэффициент суммарной рождаемости упал до отметки в 1,57 ребенка на одну женщину (до этого самым низким из зафиксированных статистикой считался КСР 1966 года, так называемого «Года Огненной лошади» – 1,58).
Данное событие получило название «шока 1,57», было широко освещено в средствах массовой информации и стало поводом для начала принципиально нового этапа японской демографической политики, направленного одновременно на увеличение рождаемости и сокращение демографической нагрузки в трудоспособном возрасте. Но, несмотря на принятый комплекс мер, в 2005 году коэффициент суммарной рождаемости страны опустился до нового рекордно низкого уровня в 1,26. Это стало ударом для японского правительства, так как социальная политика была рассчитана на коэффициент выше 1,3 ребенка на одну женщину – услов ный порог, разделяющий низкую и сверхнизкую рождаемость.
Тогдашний премьер-министр Японии выразил серьезную озабоченность данной тенденцией, заключив, что выработка мер по борьбе с низкой рождаемостью должна стать одной из первостепенных задач правительства. Была предпринята вторая попытка модернизации демографической политики с учетом результатов научных исследований и опыта семейной политики европ очередь скандинавских, стран.
Новый пакет мер был направлен на изменение отношения японской молодежи к образу традиционной семьи, обеспечение гендерного равенства на рынке труда, установление баланса между профессиональной и семейной жизнью, расширение сети детских дошкольных учреждений и экономическую поддержку детей с родителями. Однако, несмотря на значительное увеличение финансирования и комплексный научный подход, результаты проведенной политики остаются незначительными: повышение коэффициента до 1,39 ребенка на одну женщину оказалось существенно ниже ожидаемого правительством уровня.

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