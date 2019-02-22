Японский зонд успешно сел на астероид между Землей и Марсом

Это небесное тело расположено в 340 миллионах километров от Земли, между нашей планетой и Марсом. В диаметре оно всего 900 метров.



"Хаябуса-2" самостоятельно приземлился на астероид и немедленно выстрелил в поверхность специальной "пулей", которая собрала образцы пород и поместила их в герметичный контейнер.



Теперь аппарат должен вернуться на орбиту Рюгу и летать вокруг него до конца года. По планам, за это время зонд совершит посадку еще два раза.



Все это делается в надежде найти материалы, которые остались нетронутыми с момента зарождения Солнечной системы. Исследователи не исключают, что на астероиде могут оказаться органические вещества и вода, а это шаг к разгадке тайны о внеземной жизни.



Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил успешную посадку на астероид Рюгу (в переводе – "Дворец дракона"). Об этом сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований, передает Life.ru