Японское правительство готовит законодательную базу по отречению императора в 2018 году
Правительство Японии исходит из того, что добровольное отречение императора Акихито от престола может состояться в 2018 году. К этому времени предполагается подготовить необходимую законодательную базу и юридические процедуры, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo News.
С этой целью 17 октября начал работать специальный совет экспертов при правительстве, призванный подготовить соответствующие рекомендации. Он, в частности, призван решить вопрос о статусе и титуле императора после отречения, о его материальном обеспечении. Правительство Японии полагает, что для этого следует разработать и принять специальный закон, действующий только в отношении Акихито.
Нынешнее законодательство определяет порядок наследования престола только после смерти предыдущего монарха. Однако такие процедуры при его жизни пока никак не регламентируются.
В августе 82-летний император Акихито дал понять, что хотел бы отречься от престола в силу преклонного возраста. Он заявил об этом в видеообращении к нации, вызвавшем большой отклик. Опросы общественного мнения показывают, что население Японии благожелательно относится к намерению Акихито, который пользуется в стране широким уважением. В то же время правительство не хочет, чтобы отречение от престола при жизни создавало прецедент и становились правилом.