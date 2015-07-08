Японцы на 3D-принтере создали силиконового двойника Криштиану Роналду
Марат Манаспаев
Японские ученые с помощью 3D-принтера создали подвижного силиконового двойника футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Как сообщает The Times of India, двойник Роналду, сделанный с помощью голливудской студии, выполнен в полный рост футболиста, он имеет подвижные черты лица: двигаются веки и глаза. Для его создания было использовано 3D-сканирование с применением 110 микрокамер.
"Идеально. Мне он нравится. Должен сказать, что он выглядит в точности, как я. Я был бы лжецом, если бы сказал, что это не так", – заявил Роналду, который прибыл в Токио на промоакцию электрического стимулятора для тренировки мышц живота.
"Киберклон" 30-летнего португальца был представлен практически голым, за исключением нижнего белья от собственного бренда Роналду и рекламируемых им электрических тренажеров мышц.
В декабре 2013 года была создана восковая фигура Роналду, она представлена в мадридском музее и является одним из самых популярных экспонатов. В марте текущего года СМИ сообщали, что футболист нанял собственного стилиста для ухода за волосами своей восковой фигуры.